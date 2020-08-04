快訊

直播／今增1例新冠肺炎境外移入 菲律賓普篩後第10例現蹤

父親一怒掌摑 美魔女羅霈穎變「東區羅姐」致富傳奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文出席民進黨青年營 再提清廉、勤政、愛鄉土

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統上午出席「2020會做事！國務青旗艦營」結業式致詞，勉勵青年朋友不要怕犯錯，也再度重申：升官發財請別走這路。記者邱德祥／攝影
蔡英文總統上午出席「2020會做事！國務青旗艦營」結業式致詞，勉勵青年朋友不要怕犯錯，也再度重申：升官發財請別走這路。記者邱德祥／攝影

民進黨主席蔡英文今天出席民進黨主辦的「2020會做事！國務青旗艦營」結業式，她在致詞時表示，民進黨大會議室裡面有一個牌子，提醒每一個世代的民進黨從政者都要記住「清廉、勤政、愛鄉土」，她對台下年輕學員說，「或許你將來走上政治或公共事務這條路，無論是哪一個政黨，都是從政參與公共事務三個最重要原則。」

蔡英文今天到場時，民進黨內年輕幹部林飛帆、吳怡農、廖泰翔、顏若芳等人站在門口迎接。隨後她致詞時笑說，民進黨有一個傳統，但今天早上好像被破壞掉了，「下車看到門口站了一排人迎接我，這不是民進黨的傳統啊。」

蔡英文說，民進黨的年輕人一向是沒大沒小，「但是今天突然對我特別好，站了一排來迎接我，這件事讓我覺得很不習慣；如果他們以後要繼續做，她沒有什麼意見，但我沒有期待他們做這樣的事情。」

蔡英文說，「沒大沒小」在民進黨也是滿出名的事情，民進黨創黨開始就是希望改變現狀，從威權走到民主的政黨，這個傳統希望一代一代傳下去，不要因為執政了就開始注重禮儀，思考事情的方式不能被馴化。

蔡英文也提到，日前吳怡農講了一些事情（漢光演習是作秀），她也公開說「不盡公允」，「但我也沒怪他啊，這個黨的傳統就是有足夠的空間，做錯了沒關係，我們下次再來。」她也說，年輕最大的本錢就是有犯錯的特權，犯錯了下次改，但同樣的錯不能再犯第二次。

蔡英文也對現場學員說，感謝各位對民進黨的好奇，並問現場學員，有沒有人高中剛畢業？大一的？大二？大三？大四？碩士班？隨後也有人回應自己碩二，她則回應，「碩二看起來比較老一點。」引發哄堂大笑。

蔡英文說，這次是有史以來最旗艦的一次青年營，在電視上出現的人（指黨內幹部）都出現在這裡，「他們也年輕過，也被教導提攜過，希望年輕世代可以了解政治，這個國家處境，希望每一個人都有心參與國家未來；擔起責任，現在就要開始準備。」

蔡英文提到，年輕人可以犯錯，但不要怕犯錯就不敢去嘗試，未來人生都會碰到很多挑戰，心中會有猶疑、不確定的時刻，這條路上有幾個原則要守住，民進黨大會議室裡面有一個牌子，提醒每一個世代的民進黨從政者都要記住的事，就是清廉、勤政、愛鄉土，剛開始（提出）的時候是二、三十年前的事情，今天回頭看這三個創黨前輩留下來的原則，每一個時間點，都有新詮釋和意義，但是不變的是初心，「前輩提醒我們的，也提醒各位，或許你將來走上政治或公共事務這條路，無論哪一個政黨，都是從政參與公共事務三個最重要原則。」

民進黨 蔡英文 漢光演習

延伸閱讀

李前總統追思會場重新布置 蔡英文總統親到場

蔡英文總統出席「2020會做事！國務青旗艦營」結業式

年輕幹部站一排迎接 蔡英文：這不是民進黨傳統

接任秘書長是緩和派系氛圍？蘇揆：總統需要李大維幫忙

相關新聞

藍：御用標案評委李厚慶未利益迴避 獨厚妻任職綠媒

國民黨上午舉行「御用評委標案一把抓 稅金全進綠營人士口袋」記者會，指出李厚慶自蔡政府執政以來接任中華文化總會副秘書長，期...

國民黨爆李厚慶違反利益迴避 政院：部會視資料做處置

國民黨今舉行記者會質疑，文化總會秘書長李厚慶多任政府標案評審委員，且只要李厚慶擔任評委，三立的得標率就將近9成，三年下來...

影／「台灣一向不是誰的牌」 蕭美琴：著重經貿與國安

我駐美代表蕭美琴3日指出，其工作重點為美台經貿和國家安全方面的合作，雙邊貿易協定（BTA）是重要目標；她並說，「台灣一向...

外交部：和索馬利蘭就互設代表處密切聯繫中

「索馬利蘭紀事報」（Somaliland Chronicle）昨天報導，索馬利蘭總統阿布迪已指示親信研究與台灣強化雙邊關...

蔡英文時代進尾聲期 派系大亂鬥恐成民進黨深水核彈

蔡總統才在民進黨全代會強調清廉的重要，不能讓「全面執政等於腐化」說法成真，但是這番高調卻立刻被現實狀況狠狠反撲：執政團隊內連環爆發弊案，其中「吃相」最差的，正是與蔡總統關係密切的總統府秘書長蘇嘉全家族。逼得今天下午蔡總統親上火線說出重話表示，升官發財請走別的路，提醒執政團隊勿砸掉人民的信任。試圖為執政團隊陷入的貪腐形象止血。

蔡英文出席民進黨青年營 再提清廉、勤政、愛鄉土

民進黨主席蔡英文今天出席民進黨主辦的「2020會做事！國務青旗艦營」結業式，她在致詞時表示，民進黨大會議室裡面有一個牌子...

關島辦事處將復館 國會室副執行長陳盈連將任處長

外交部發言人歐江安今天表示，即將復設的美國關島辦事處，處長將由外交部國會辦公室副執行長陳盈連接任，目前正跟美方協調赴任時...

外傳何啟功下周辭次長返高醫 何啟功：尚未定案

衛福部近期頻傳人事異動，衛福部政務次長蘇麗瓊轉任監察委員後，至今一直懸缺，而常務次長薛瑞元則屆齡退休，另一名政務次長何啟...

國民黨指李厚慶未利益迴避 文總：子虛烏有

國民黨文傳會今天召開記者會，指控文化總會副秘書長李厚慶擔任政府標案評委未依法利益迴避；文化總會對此表示，該指控子虛烏有，...

年輕幹部站一排迎接 蔡英文：這不是民進黨傳統

民進黨主席蔡英文出席「國務青旗艦營結業式」提到，今天下車時，看到門口站了一排年輕人等著迎接她，但「這不是民進黨的傳統啊！...

東沙打回南沙？王定宇澄清：國軍各有規復計畫

雜誌日前報導引述民進黨立委王定宇的話，指稱國軍「衛疆計畫」有「從南沙太平島打回東沙島」的規劃。但王定宇上午澄清，他受訪時...

接任秘書長是緩和派系氛圍？蘇揆：總統需要李大維幫忙

蔡英文總統昨天宣布由海基會董事長李大維接任總統府秘書長，但被外界解讀要緩和民進黨內各派系氛圍，行政院長蘇貞昌今表示，蔡英...

熱門新聞

影／宣布李大維任府秘書長 蔡英文重話：升官發財請走別路

影／蘇嘉全豪華農舍如今成廢墟 長治公所傾向拆除程序棘手

洪恒珠為丈夫抱屈 「蘇嘉全很可憐了，盼外界勿追打」

台大公衛：比利時男最可能在台北被潛在境外個案感染

CT值小於35才陽性？本土研究駁指揮中心 實驗室也喊冤

總統府公布李登輝治喪大員32人 連戰、蕭萬長入列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。