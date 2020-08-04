蔡英文出席民進黨青年營 再提清廉、勤政、愛鄉土

民進黨主席蔡英文今天出席民進黨主辦的「2020會做事！國務青旗艦營」結業式，她在致詞時表示，民進黨大會議室裡面有一個牌子，提醒每一個世代的民進黨從政者都要記住「清廉、勤政、愛鄉土」，她對台下年輕學員說，「或許你將來走上政治或公共事務這條路，無論是哪一個政黨，都是從政參與公共事務三個最重要原則。」

蔡英文今天到場時，民進黨內年輕幹部林飛帆、吳怡農、廖泰翔、顏若芳等人站在門口迎接。隨後她致詞時笑說，民進黨有一個傳統，但今天早上好像被破壞掉了，「下車看到門口站了一排人迎接我，這不是民進黨的傳統啊。」

蔡英文說，民進黨的年輕人一向是沒大沒小，「但是今天突然對我特別好，站了一排來迎接我，這件事讓我覺得很不習慣；如果他們以後要繼續做，她沒有什麼意見，但我沒有期待他們做這樣的事情。」

蔡英文說，「沒大沒小」在民進黨也是滿出名的事情，民進黨創黨開始就是希望改變現狀，從威權走到民主的政黨，這個傳統希望一代一代傳下去，不要因為執政了就開始注重禮儀，思考事情的方式不能被馴化。

蔡英文也提到，日前吳怡農講了一些事情（漢光演習是作秀），她也公開說「不盡公允」，「但我也沒怪他啊，這個黨的傳統就是有足夠的空間，做錯了沒關係，我們下次再來。」她也說，年輕最大的本錢就是有犯錯的特權，犯錯了下次改，但同樣的錯不能再犯第二次。

蔡英文也對現場學員說，感謝各位對民進黨的好奇，並問現場學員，有沒有人高中剛畢業？大一的？大二？大三？大四？碩士班？隨後也有人回應自己碩二，她則回應，「碩二看起來比較老一點。」引發哄堂大笑。

蔡英文說，這次是有史以來最旗艦的一次青年營，在電視上出現的人（指黨內幹部）都出現在這裡，「他們也年輕過，也被教導提攜過，希望年輕世代可以了解政治，這個國家處境，希望每一個人都有心參與國家未來；擔起責任，現在就要開始準備。」

蔡英文提到，年輕人可以犯錯，但不要怕犯錯就不敢去嘗試，未來人生都會碰到很多挑戰，心中會有猶疑、不確定的時刻，這條路上有幾個原則要守住，民進黨大會議室裡面有一個牌子，提醒每一個世代的民進黨從政者都要記住的事，就是清廉、勤政、愛鄉土，剛開始（提出）的時候是二、三十年前的事情，今天回頭看這三個創黨前輩留下來的原則，每一個時間點，都有新詮釋和意義，但是不變的是初心，「前輩提醒我們的，也提醒各位，或許你將來走上政治或公共事務這條路，無論哪一個政黨，都是從政參與公共事務三個最重要原則。」