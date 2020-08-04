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外交部：和索馬利蘭就互設代表處密切聯繫中

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

索馬利蘭紀事報」（Somaliland Chronicle）昨天報導，索馬利蘭總統阿布迪已指示親信研究與台灣強化雙邊關係的作法，以及相互承認的可能性；外交部今天表示，有注意到外電消息，不評論未引據消息來源的報導，而我國和索馬利蘭正針對互設代表處密切聯繫協調中，溝通管道十分順暢，預計8、9月能完成設處。

「索馬利蘭紀事報」引述消息人士指出，阿布迪要求幕僚仔細研究美國國會近期通過的「台北法案」後向他提出相關建議，以及單向承認台灣利弊的風險分析報告。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上表示，外交部有注意到相關消息，對於索國媒體未引據消息來源的相關報導，外交部不予評論，我方和索馬利蘭溝通管道很暢通，雙方對於互設代表處密切聯繫協調中，我方和索馬利蘭外交部及其他部門持續積極聯繫規劃中。

歐江安說，希望8、9月能完成設立代表處，不過受到新冠肺炎疫情影響，目前初步朝這個方向辦理，外交部會秉持互利互惠原則，和索馬利蘭磋商，目前雙方進度順利，互動和溝通也十分良好。

歐江安說，我方和索馬利蘭是基於自由民主理念等共享理念結盟，索馬利蘭1991年就已經獨立，這是民主國家對民主國家，雙方有很多共享價值，我方會在這樣的根基上和索馬利蘭交往

索馬利蘭 外交部 新冠肺炎

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