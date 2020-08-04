國民黨爆李厚慶違反利益迴避 政院：部會視資料做處置

國民黨今舉行記者會質疑，文化總會秘書長李厚慶多任政府標案評審委員，且只要李厚慶擔任評委，三立的得標率就將近9成，三年下來得標總金額高達1億8896萬7000元，且李妻今年3月到三立就職，有違反利益迴避之嫌。行政院對此表示，今年3月起，李厚慶是否違反利益迴避，主責部會視資料做後續處置。

國民黨上午舉行「御用評委標案一把抓 稅金全進綠營人士口袋」記者會，質疑李厚慶自蔡政府執政以來接任中華文化總會副秘書長，期間擔任大量政府標案評審委員，不少標案都是獨厚親綠媒體三立，其妻子白舒樺身為三立總經理辦公室主任，李卻並未依法進行利益迴避，身為文化總會會長的蔡英文總統和李厚慶都應出面交代說清楚。

國民黨表列指出，李厚慶2017年擔任11案政府標案評選委員，2018年擔任111案評委，2019年擔任108案評委，2020年迄今擔任61案評委；更整理出，在李厚慶擔任評委的標案中，三立分別於2018年投標7案、得標6案， 2020年投標8案、得標7案，單看這兩年，只要李厚慶擔任評委，三立的得標率就將近9成，三年下來得標總金額高達1億8896萬7000元。

行政院發言人丁怡銘受訪表示，就目前看到資訊，李厚慶的妻子白小姐，是在今年3月才至電視台就職，因此之後有關李厚慶評委是否違反利益迴避的事實認定，將由主責部會政風人員請李厚慶及三立提供明確資料，並做後續處置。