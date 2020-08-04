關島辦事處將復館 國會室副執行長陳盈連將任處長

外交部發言人歐江安今天表示，即將復設的美國關島辦事處，處長將由外交部國會辦公室副執行長陳盈連接任，目前正跟美方協調赴任時間。

外交部7月宣布，經過和美國政府協商後獲得同意，將在美國關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」，復設辦事處後，我國在美國的駐外館處增加到13處。

外交部日前發布新聞稿表示，復設駐關島辦事處將可加強我國與西太平洋地區的整體經貿交流及合作關係，有助深化我國與太平洋友邦關係的經營，增進多邊互動。關島當地也對我國政府復設辦事處表達支持。

歐江安今天在例行記者會上表示，外交部7月底發布陳盈連人事令，我方目前正和美方協調陳盈連赴任時間，至於復館時間必須視疫情而定，目前規劃8月底或9月復館，希望能朝這方向進行。

陳盈連曾任駐洛杉磯辦事處組長，熟悉對美事務。