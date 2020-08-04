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外傳何啟功下周辭次長返高醫 何啟功：尚未定案
衛福部近期頻傳人事異動，衛福部政務次長蘇麗瓊轉任監察委員後，至今一直懸缺，而常務次長薛瑞元則屆齡退休，另一名政務次長何啟功今也傳出準備離職，返回高雄醫學大學附設醫院服務，衛福部三位次長將同時懸缺，對此，何啟功回應，去職一事尚未定案，將待長官做最後決定。
何啟功一直是外傳下一任衛福部長人選之一，抗疫表現卓越，擔任副指揮官負責鑽石公主號，與日方接洽，確保國人的健康，後續的包機也在他督導下順利返台。
何啟功被問及近期是否要辭去衛福部次長一職，他笑著回應，還沒有定案，被問及行政院是否將借重長才，高升至行政院擔任要職，他笑說，高升至高醫嗎？沒有啦，這一切都等待長官的決定與裁示，後續才會知曉。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒表示，近期有聽聞何次長將回高醫服務，一起為高雄人的健康打拚，不過也只是聽聞，尚未有確切的人事公告，他提到何次防疫表現卓越，不該大材小用，雖然非常期待何次為高雄人努力，更期盼國家重用人才。
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