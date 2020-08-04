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影／「台灣一向不是誰的牌」 蕭美琴：著重經貿與國安

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影

我駐美代表蕭美琴3日指出，其工作重點為美台經貿和國家安全方面的合作，雙邊貿易協定（BTA）是重要目標；她並說，「台灣一向不是誰的牌」，美台之間的合作，會集中在雙邊國家利益重疊之處。

這是蕭美琴赴任駐美代表後，首度與媒體座談。她提到，全球戰略環境的劇烈變化，目前美國並非抗中，而是具有針對性，例如，在電信安全領域，美國針對有軍方背景和安全疑慮的中國大陸電信供應商華為；接下來將密切關注，美國是否擴大這項政策，從華為延伸到其他中方相關公司或產業。

至於雙邊的國家安全合作議題，蕭美琴表示，台灣和美國在國防合作有一定歷史和基礎，無論軍購或是區域情勢的分析，以及各種不同層面的安全合作，都往正面方向努力。

美國總統選舉將近，蕭美琴不評論如今選情，被問到川普政府若在美國大選中打出台灣牌，我方將如何應對；蕭說，「台灣一向不是誰的牌，我們有我們的國家利益，在與美方國家利益重疊之處，我會努力讓台灣的需求獲得美方回應，雙邊有許多可持續推薦的共同利益與目標。」

蕭美琴表示，中國大陸「戰狼外交」已經用在台灣數十年，在各個領域打壓限縮台灣的國際生存空間，現在同樣手段用在各國，相信世界對中國大陸政權的本質會有新的領悟；台美共享民主自由等價值，尤其在香港國安法通過後更顯珍貴，美方友人非常關心香港，也認為中國違背對香港「50年不變」的承諾，香港淪陷讓美方知道台灣的珍貴。

蕭美琴說，來美之前，列了好幾頁的工作目標和內容清單，大大小小的項目都值得認真爭取，雙邊貿易協定是重要目標，現在的障礙是台灣對特定農產品的管制；蕭美琴說，經貿領域上需要與國內討論，同時進行，隨時滾動檢討爭取美方支持。

蕭美琴所指台灣對特定農產品的管制，應為台灣對美豬和美牛的進口限制，這也是雙邊貿易談判卡關的主因。

有關高層互訪，她說，這是很多台灣人民的共同期待，需要營造適當的戰略氛圍與環境，會努力在劇烈變動中尋找機會。

另外，針對前總統李登輝逝世，蕭美琴表示，駐美代表處與位在馬里蘭州的僑教中心，3日起設置紀念場所，歡迎美方各界友人與僑胞到場弔唁，考量疫情因素，採預約制，確保訪客健康，今天已有人前往代表處弔唁。

駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美代表蕭美琴在雙橡園與媒體座談。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美代表蕭美琴在雙橡園與媒體座談。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影

蕭美琴 香港

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