聽新聞
test
0:00 / 0:00
東沙打回南沙？王定宇澄清：國軍各有規復計畫
雜誌日前報導引述民進黨立委王定宇的話，指稱國軍「衛疆計畫」有「從南沙太平島打回東沙島」的規劃。但王定宇上午澄清，他受訪時是指國軍必要時在東沙與南沙各有規復計畫，對所謂南沙打回東沙的說法，他說：「我不會講出這麼沒邏輯的話」。
外媒報導共軍本月在東沙島海域進行奪島演習。根據天下雜誌報導，王定宇在受訪時披露：東沙島地勢平坦、無險可守，國軍也已做好最壞打算，擬定「衛疆作戰計劃」，一旦敵軍直取東沙，海軍派遣特遣艦隊，載運海軍陸戰隊一個營的兵力，緊急前往更南邊的太平島，執行武裝兩棲登陸作戰，配合空軍C-130運輸機載運特戰兵力，以空投或戰術降落的方式，增援太平島。
報導中引述王定宇的話表示：「就是從太平島打回東沙島」王定宇解釋。
但王定宇上午表示，他受訪時並不是這個意思，而是指國軍對東沙島與南沙太平島各有規復作戰計畫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言