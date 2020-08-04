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接任秘書長是緩和派系氛圍？蘇揆：總統需要李大維幫忙
蔡英文總統昨天宣布由海基會董事長李大維接任總統府秘書長，但被外界解讀要緩和民進黨內各派系氛圍，行政院長蘇貞昌今表示，蔡英文是去顧慮跟考量派系，李大維在各個領域歷練非常完整，李來這個位子幫忙很自然。
蘇貞昌今天與內政部長徐國勇、經濟部長王美花前往位在汐止的佐臻股份有限公司參訪，並體驗AR實境相關操作。對於海基會董事長李大維接任總統府祕書長，蘇貞昌表示，就他自己這一年多來跟蔡英文的密切接觸，蔡英文用人不是去顧慮跟考量派系，李大維在各個領域歷練非常完整，李大維過去一年多在國安團隊的工作上幫助蔡英文很多，需要李來這個位子上幫忙，也是很自然的情況，李也是很適合的人才。
至於海基會董事長的空缺，外界分析可能會由親民黨主席宋楚瑜來接，蘇貞昌僅回，他想總統會從各種方面做最好安排。
新北市長侯友宜近日再次呼籲中央，入境者要全面普篩並居家檢疫，將新冠肺炎阻絕於境外，行政院長蘇貞昌表示，中央都密切注意國外的第二波疫情，該怎麼做都尊重指揮中心相關團隊的專業判斷。
對於索馬利蘭可能會和台灣建交，蘇貞昌表示，台灣作為世界大家庭的一員，都會善盡作為國際社會一員的責任，同時也希望多交朋友，如果有任何人、任何國家要跟台灣建交，基於走向國際、走出去，都會抱著積極態度互動往來。不過，對於個案現在情況怎麼樣，會就各種情形來評量。
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