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吳佩蓉追名人論文 引來「某主持人」回應

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
促轉會副研究員吳佩蓉吳佩蓉說，論文議題其實無關藍綠，是整個教育現場面臨危機，亟待解決的問題，她舉的論文門抄襲，僅是高等教育亂象的冰山一角。本報資料照片
促轉會副研究員吳佩蓉吳佩蓉說，論文議題其實無關藍綠，是整個教育現場面臨危機，亟待解決的問題，她舉的論文門抄襲，僅是高等教育亂象的冰山一角。本報資料照片

促轉會副研究員吳佩蓉接連踢爆國民黨市長候選人李眉蓁、高雄市議員李雅靜、立委許淑華等人的論文有抄襲等瑕疵，吳最近一篇臉書發文寫「網友花錢斗內某主持人經營他的專屬頻道，他和幾位大教授齊赴英國查案，做出的結論，網友卻不願相信？一邊痛罵小英的論文是假的，一邊要其他人去查驗，這根本是自我矛盾！」

吳佩蓉的發文引來前台大教授彭文正留言回應，他說「我就是那個某主持人，澄清一下我不姓某，對於蔡英文的論文門，政治人物應該做的事是拿出道德勇氣和監督的決心做三件事：施壓、糾舉、執法，很遺憾的是包括時代力量在內把駱駝吞下去卻把蠓蟲吐出來，當面臨社會質問，還顧左右而言他」。

吳佩蓉最近以踢爆公眾人物論文瑕疵，吸引媒體目光，她酸許淑華是「省力女超人」，論文涉嫌抄襲等，許淑華回應強調她的論文具獨創性與完整性，許也苦笑「我最近很低調了，去一趟高雄輔選，馬上釣出打手」。也有網友要吳佩蓉「不要只針對藍營，也查一查民進黨政治人物的論文」。

為何對政治人物論文的不正義深惡痛絕？吳佩蓉說，論文抄襲造假，是一個公共性的議題，過去社會是學而優則仕，現在變相成了仕而優則學，民代在公餘願意進修學習新知絕對是好事，但他們真的有時間念書嗎？每天滿滿的行程，紅白帖、跑攤，連問政的質詢都是由助理代筆，考上在職班能夠準時去上課已經是少數中的少數，遑論好好寫論文！抄襲、找人代筆，是不可說破的秘密。

有些中高階公務員或民代，進入在職專班後，找來指導教授擔任政府機關的評委，或是委託其研究，形成產官學的結盟，魚幫水、水幫魚，畢業後甚至能獲得教授的協助，獲聘進入大學兼課，甚至是編制內的助理教授。這些靠關係獲得教職的學者，不少人根本不具備研究與教學能力，為了升等，恐怕自己的論文也涉及造假。

「您們不擔憂嗎？不為子女的前途擔心嗎？」吳佩蓉說，論文議題其實無關藍綠，是整個教育現場面臨危機，亟待解決的問題，她舉的論文門抄襲，僅是高等教育亂象的冰山一角，希望教育部別再消極以對，行政機關掌握龐大的預算和資源，同時擁有棒子和胡蘿蔔，只要有決心，一定能漸次改善亂象。

吳佩蓉指立委許淑華論文涉嫌抄襲等，是「省力女超人」，許回應強調論文具獨創性與完整性，也苦笑「我最近很低調了，去一趟高雄輔選，馬上釣出打手」。本報資料照片
吳佩蓉指立委許淑華論文涉嫌抄襲等，是「省力女超人」，許回應強調論文具獨創性與完整性，也苦笑「我最近很低調了，去一趟高雄輔選，馬上釣出打手」。本報資料照片

吳佩蓉 抄襲 許淑華

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