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雙蘇印尼案 3地檢署將調查

聯合報 / 記者王宏舜蕭雅娟賴佩璇劉星君／連線報導
國民黨陣營爆料，總統府前秘書長蘇嘉全和民進黨立委蘇震清可能在印尼投資案中涉謀私利，高檢署移請三地檢署調查。圖／聯合報系資料照片
國民黨陣營爆料，總統府前秘書長蘇嘉全和民進黨立委蘇震清可能在印尼投資案中涉謀私利，高檢署移請三地檢署調查。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委蘇震清捲入ＳＯＧＯ經營權之爭收賄案，政壇掀波，他在上月下旬遭國民黨爆料，和叔叔、總統府前秘書長蘇嘉全拜訪印尼當局，涉謀私利且企圖將政府排除在外；台灣高等檢察署昨天表示，已剪報移請台北、士林、屏東地檢署辦理。

三地檢署昨晚都表示，尚未接獲指示；士林地檢署說，一旦接獲相關訊息，會立即由肅貪組檢察官偵辦處理。

國民黨七月廿日指接獲外交部密件，稱駐印尼代表處電報文中，質疑國營事業遭中間人控制，蘇嘉全、蘇震清可能涉入，想繞過政府謀取個別私利。國民黨要求外交部、經濟部說明有無利益輸送，還要求蔡英文總統說明是否知情。

蘇嘉全不滿被指控圖利，翌日委由律師控告國民黨革實院長羅智強、北市議員游淑慧、文傳會主委王育敏加重誹謗，強調絕不容忍藍營「指鹿為馬」；羅智強等人也反控誣告。

當時蘇震清表示，二○一六年八月初與時任立法院長蘇嘉全訪問印尼，同行還有四位立委，透過印尼當地友人牽線拜會了副總統，這是官方做不到的；邀國營事業一同前往，是希望加速新南向政策推動。

「印尼案」傳出後，高檢署隨即剪報，並請有管轄權的台北、士林和屏東地檢署辦理。

蘇震清「誠美材」案也涉及這3地檢署

此外，台灣之聲負責人許榮祺去年告發「誠美材」案，要求台北地檢署偵辦股市禿鷹洗錢案，引發許和蘇震清間的訴訟，也恰巧涉及這三個地檢署，兩人還為了究竟要奔波哪邊開庭，而想聲請移轉管轄，高檢署今年三月也請各地檢依法辦理。

印尼 蘇震清 蘇嘉全

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