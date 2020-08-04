雙蘇印尼案 3地檢署將調查

民進黨立委蘇震清捲入ＳＯＧＯ經營權之爭收賄案，政壇掀波，他在上月下旬遭國民黨爆料，和叔叔、總統府前秘書長蘇嘉全拜訪印尼當局，涉謀私利且企圖將政府排除在外；台灣高等檢察署昨天表示，已剪報移請台北、士林、屏東地檢署辦理。

三地檢署昨晚都表示，尚未接獲指示；士林地檢署說，一旦接獲相關訊息，會立即由肅貪組檢察官偵辦處理。

國民黨七月廿日指接獲外交部密件，稱駐印尼代表處電報文中，質疑國營事業遭中間人控制，蘇嘉全、蘇震清可能涉入，想繞過政府謀取個別私利。國民黨要求外交部、經濟部說明有無利益輸送，還要求蔡英文總統說明是否知情。

蘇嘉全不滿被指控圖利，翌日委由律師控告國民黨革實院長羅智強、北市議員游淑慧、文傳會主委王育敏加重誹謗，強調絕不容忍藍營「指鹿為馬」；羅智強等人也反控誣告。

當時蘇震清表示，二○一六年八月初與時任立法院長蘇嘉全訪問印尼，同行還有四位立委，透過印尼當地友人牽線拜會了副總統，這是官方做不到的；邀國營事業一同前往，是希望加速新南向政策推動。

「印尼案」傳出後，高檢署隨即剪報，並請有管轄權的台北、士林和屏東地檢署辦理。

蘇震清「誠美材」案也涉及這3地檢署

此外，台灣之聲負責人許榮祺去年告發「誠美材」案，要求台北地檢署偵辦股市禿鷹洗錢案，引發許和蘇震清間的訴訟，也恰巧涉及這三個地檢署，兩人還為了究竟要奔波哪邊開庭，而想聲請移轉管轄，高檢署今年三月也請各地檢依法辦理。