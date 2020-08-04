洪恒珠：為何翻舊帳追殺蘇家

總統府前秘書長蘇嘉全因姪兒蘇震清捲入收賄案黯然辭去職務，蘇嘉全妻子洪恒珠昨天質疑，近期一波接一波對蘇家的攻擊，大概超過一個多月，幕後藏鏡人是誰？目的又是什麼？連她都覺得莫名。她說，近期的攻擊都是重啟以前舊帳，「外界這樣抨擊蘇家到底是什麼意思？」

洪恒珠說，面對外界攻擊早已司空見慣，如果選舉期間受到攻擊還能理解，現在既非要選舉，距離縣長選舉還那麼久，為何要突然攻擊蘇家，為何在這個時機點追殺蘇家，讓人不解，「如果這些行為與下屆縣長選舉有關，那也等到未來初選再戰吧。」

洪恒珠表示，蘇嘉全是非常好的人，無論是縣長、立法院長、內政部長、農委會主委，大家都讚譽有佳，為何到了總統府秘書長一職，攻擊聲浪絲毫沒有減弱。她嘆，蘇嘉全是有政治潔癖的人，看著他這樣，周遭的人都很不捨，身為妻子也幫不上什麼，「他很可憐了，希望外界不要追打。」

「當然，阮囝仔是清白的…」蘇震清的母親堅信兒子清白，她說，只知道兒子平時選民服務很認真，對案情並不了解，留待司法調查。