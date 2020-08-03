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新監委首開院會 陳菊：人民聲音就是上帝的聲音

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
監察院長陳菊。 圖／聯合報系資料照片
監察院長陳菊。 圖／聯合報系資料照片

監察院第六屆監委日前上任，新任院長陳菊及所有監委於今日召開第一次院會。陳菊於會中表示，人民的聲音就是上帝的聲音，人民的事也是政府的大事，第六屆監察委員有機會為臺灣2300萬人民服務，何其有幸！未來監察院應致力於縮短民怨與政府的距離，讓人民有感，讓社會有公義是非。監院並在會中決議成立「院際協商小組」。

陳菊指出，今日上午已在總統府完成監察院第六屆院長及首任國家人權委員會主任委員的宣誓，監察委員及國家人權委員會的工作已正式展開，蔡英文總統在參加國家人權委員會揭牌時，期許國家人權委員會成為國家的良心，以制度讓人權工作穩定長久，以及分享台灣人權經驗貢獻國際。人權工作需要超然、多元，每位委員皆須超越黨派，以事實為基礎，論斷是非，確保社會的公平正義，為弱勢發聲伸張正義。

監察院指出，為使監察院及司法院院際協商機制發揮功效，會中決議由監察委員組成「院際協商小組」，就協商議題及兩院爭點與司法院相關人員先行研議，並將獲致的相關意見提交院會討論，作為監察院共識。經討論後，會中推舉監察委員蔡崇義擔任召集人、紀惠容為副召集人，並請有意願的委員踴躍加入「院際協商小組」。

監察院今日也針對常設委員會等進行召集人選舉，由監委王美玉獲選內政及族群委員會召集人、監委林文程獲選外交及僑政委員會召集人、監委浦忠成獲選國防及情報委員會召集人、監委田秋堇獲選財政及經濟委員會召集人、監委賴鼎銘獲選教育及文化委員會召集人、監委林盛豐獲選交通及採購委員會召集人、監委蔡崇義獲選司法及獄政委員會召集人。

監察院 人權 司法院

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