避免派系糾紛 蔡英文火速宣布李大維接府秘書長

總統府前秘書長蘇嘉全因爲侄兒、民進黨立委蘇震清涉入收賄案紛擾不斷，昨天辭去總統府秘書長一職，蔡英文總統今天宣布，由海基會董事長李大維接任府秘書長，感謝李大維臨危授受命，不到24小時之內迅速補實府秘書長一職，據悉，蔡總統的考量是為了不讓執政團隊陷入被刻意操作的派系糾紛中。

昨天蘇嘉全請辭獲准之後，馬上傳出新任府秘書長可能是民進黨前秘書長洪耀福、民進黨秘書長林錫耀，還有媒體人公開認為民進黨前主席卓榮泰很適合，各方人馬都有呼聲。

據了解，為了不讓整體執政團隊陷入被刻意操作的派系糾紛中，蔡總統便開始思考接任秘書長人選，李大維出任的考量，是全球即將步入後疫情時代，在過去一段時間當中，台灣能見度與國際參與度大幅提升；衡量目前國際及區域情勢狀況，台灣未來在國際社會的角色更為重要，台灣接下來要打的是「國際盃」。因此，總統屬意由李大維出任總統府秘書長，蔡總統今早徵詢李大維後，也獲得他的同意。

蔡總統今天在記者會上表示，過去四年多來，李大維從外交部、國安會、海基會，一直到現在出任總統府秘書長，都是我在國家政務上，重要的工作夥伴，「這一次邀請他出任總統府秘書長，主要是要借重他在國際事務，以及豐富的政務經驗。特別是當全球疫情依然蔓延、地緣政治和經貿結構快速變動的此刻，李秘書長將可以協助我，還有我們政府團隊，對這些挑戰，做最好的因應。」