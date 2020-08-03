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洪恒珠為丈夫抱屈 「蘇嘉全很可憐了，盼外界勿追打」
總統府秘書長蘇嘉全黯然辭官，蘇妻洪恒珠昨天受訪說「政治太可怕了」，洪今天照常到服務的農業生技園區上班，她說，丈夫已經辭職，「蘇嘉全很可憐了，希望外界不要追打」。對蘇震清涉受賄事，洪說，我們沒有選舉，縣長選舉也還沒到，為何在這個時機點追殺蘇家，讓人不解。
蘇嘉全妻子洪恒珠也感嘆，近期一波接一波對蘇家的攻擊，大概超過一個多月，幕後藏鏡人是誰？目的又是什麼？連我都覺得莫名。洪也說，近期的攻擊都是重啟以前的舊帳，「外界這樣抨擊蘇家到底是什麼意思？」
洪恒珠坦言，面對外界攻擊早已司空見慣，如果選舉期間受到攻擊還能理解，現在既非要選舉，距離縣長選舉還那麼久，為何要突然攻擊蘇家，如果這些行為與下屆縣長選舉有關，「那也等到未來初選再戰吧！」
洪說，蘇嘉全是一個非常好的人，無論是縣長、立法院長，內政部長，農委會主委，大家都讚譽有佳，但為何到了總統秘書長一職，攻擊聲浪，絲毫沒有減弱。
洪恒珠大嘆，嘉全是個有政治潔癖的人，看著他這樣，周遭的人都很不捨，身為妻子也幫不上什麼。
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