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時力秘書長稱發不出薪水去借錢 邱顯智：不適當

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
時代力量代理黨主席邱顯智認為時力秘書長陳志明說「黨發不出薪水去借錢來發」，說法不適當。記者陳斯穎／攝影
時代力量代理黨主席邱顯智認為時力秘書長陳志明說「黨發不出薪水去借錢來發」，說法不適當。記者陳斯穎／攝影

時代力量代理黨主席邱顯智今天到新竹縣關西太和宮，為時力提名的縣議員候選人陳玉蟾站台，被媒體問及前黨主席徐永明涉犯貪汙罪，時力秘書長陳志明說「黨發不出薪水去借錢來發」，他表示不適當，他也強調黨內未來會強化、杜絕類似事件再度發生，期盼檢調盡速偵辦、毋枉毋縱、還原事實，做相應處置。

對於陳志明在臉書社團中發文，稱徐永明是借錢周轉來發時力薪水，邱顯智表示，發言不適當，因現在並不知道檢調偵辦方向及事實，他也說，昨天紀律委員會已經開會，會中也決議前副秘書長林鈺傑24小時內必須來紀律委員會說明。

他指出，徐永明的部分，因現在還在台北地院開羈押庭，若羈押的話，就按照紀律委員會昨天的決議，立即停權，若交保也會要求他立刻到紀律委員會進行說明，他認為檢察官向法院聲請羈押是非常嚴重的，紀律委員會會有相應的處置，但在實務上，毋枉毋縱，不能夠排除聲押但後來發現有冤錯狀況的可能性，盼檢調進行調查能夠讓案情水落石出，紀律委員會也會盡速做出相應的處置。

邱顯智也表示，他代理主席的時候就有講過，希望在兩周內與決策會及同仁提出對於反貪廉政的步驟具體做法，要讓社會能夠相信時代力量作為一個一貫支持反貪污立場的政黨，他過去也多次在立法院院會質詢，法務部針對反貪的法案，包括不法關說罪、不法餽贈罪，應盡速提出法案，唯有健全法治才能杜絕這樣的事情一再發生。

邱顯智也和所有支持者、台灣社會說一聲對不起，讓大家失望了，未來時力會更進一步的強化，杜絕這樣的狀況，時力在前兩天決策會就已經針對徐永明這樣的事情停止他黨主席的職務，昨天紀律委員會也趕快開會，做出上開的決議，希望檢調盡速偵辦，還原事實真相，毋枉毋縱，做相應的處置。

時代力量代理黨主席邱顯智（左三）今天中午到新竹縣關西太和宮，為時力提名的關西鎮縣議員候選人陳玉蟾（左四）站台。記者陳斯穎／攝影
時代力量代理黨主席邱顯智（左三）今天中午到新竹縣關西太和宮，為時力提名的關西鎮縣議員候選人陳玉蟾（左四）站台。記者陳斯穎／攝影

邱顯智 徐永明 時代力量

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