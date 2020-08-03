時力秘書長稱發不出薪水去借錢 邱顯智：不適當

時代力量代理黨主席邱顯智今天到新竹縣關西太和宮，為時力提名的縣議員候選人陳玉蟾站台，被媒體問及前黨主席徐永明涉犯貪汙罪，時力秘書長陳志明說「黨發不出薪水去借錢來發」，他表示不適當，他也強調黨內未來會強化、杜絕類似事件再度發生，期盼檢調盡速偵辦、毋枉毋縱、還原事實，做相應處置。

對於陳志明在臉書社團中發文，稱徐永明是借錢周轉來發時力薪水，邱顯智表示，發言不適當，因現在並不知道檢調偵辦方向及事實，他也說，昨天紀律委員會已經開會，會中也決議前副秘書長林鈺傑24小時內必須來紀律委員會說明。

他指出，徐永明的部分，因現在還在台北地院開羈押庭，若羈押的話，就按照紀律委員會昨天的決議，立即停權，若交保也會要求他立刻到紀律委員會進行說明，他認為檢察官向法院聲請羈押是非常嚴重的，紀律委員會會有相應的處置，但在實務上，毋枉毋縱，不能夠排除聲押但後來發現有冤錯狀況的可能性，盼檢調進行調查能夠讓案情水落石出，紀律委員會也會盡速做出相應的處置。

邱顯智也表示，他代理主席的時候就有講過，希望在兩周內與決策會及同仁提出對於反貪廉政的步驟具體做法，要讓社會能夠相信時代力量作為一個一貫支持反貪污立場的政黨，他過去也多次在立法院院會質詢，法務部針對反貪的法案，包括不法關說罪、不法餽贈罪，應盡速提出法案，唯有健全法治才能杜絕這樣的事情一再發生。