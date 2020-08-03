宣布李大維任府秘書長 蔡英文重話：升官發財請走別路

總統府前秘書長蘇嘉全因爲侄兒、民進黨立委蘇震清涉入收賄案紛擾不斷，昨天辭去總統府秘書長一職，蔡英文總統今天宣布，由海基會董事長李大維接任府秘書長，感謝李大維臨危受命。蔡總統說，李大維上任第一件事就是處理前總統李登輝治喪事宜，未來相關事宜會由副總統賴清德主持，並由李大維協助。

蔡總統說，昨天蘇嘉全向她遞出辭呈，「他跟我說，這一段時間以來，很多針對他而來的批評，對執政團隊造成影響，他很過意不去。」

蔡總統表示，「蘇秘書長說，清白是他的第二生命，因此他決定以辭職證明自己的清白。我尊重他的決定，我也能夠理解他以辭職明志的決心。」

蔡總統說，有關這次公司法修法，相信大家也已經看到結果。即使有少數有心人企圖運作，也無法扭曲最後的法案。歷來重要法案，執政團隊無論在立院或行政部門，都有專業嚴謹的把關機制。國會黨團內部，會透過黨團會議廣泛討論，並與行政部門密切溝通協調，找出最符合國家整體利益的共識，不會受到少數人的左右。行政團隊也會秉持專業，堅持原則，即使有壓力，也會嚴格把關，來避免利益團體的不當干擾。所以，健全的機制就是最好的防火牆和防腐劑。

蔡總統說，這次有部分立委涉案，希望司法單位勿枉勿縱，她也要提醒所有執政團隊的同仁，在還沒執政前她就說過，今天要再講一次，「升官發財，請走別路」。執政的目標，不是為了自己的利益，而是為了讓台灣更好。

蔡總統說，法律是道德的最後底線，執政團隊的成員如果違法，當然要受到法律的制裁。但就算沒有違法，並不代表不會影響社會觀感，不會傷害人民對政治的信任。「因此我要請所有執政團隊的同仁，務必要深自警惕，以更高的標準來要求自己，也對自己的行為負責，切勿因為一時疏忽，砸掉人民對執政團隊的信任。」

蔡總統說，她再一次謝謝李大維臨危受命，相信在李大維的襄助下，府務可以無縫接軌，順利運作，國政也不會有任何耽誤。