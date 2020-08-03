罷免案第一階段連署送件 陳致中：尊重市民意見

發起罷免民進黨高雄市議員陳致中的「鎮港除蟲隊新生站」今表示，歷時2個多月，今已正式北上赴中選會送出罷免陳致中第一階段的連署書3500份，中選會也已收件，將展開約20天審查期。陳致中表示，他尊重連署市民意見，這就是民主社會；他仍然會繼續認真問政監督，努力作好基層的服務工作，矢志毋負市民所託，無愧天地良心。

「鎮港除蟲隊新生站」發言人郭倫豪說，這次罷免領銜人是一位居住在前鎮區的蔡先生，蔡先生過去是職業軍人，退休後自行創業，現在是一位小公司的負責人，因為看不過去陳致中的言行，認為他不只貪汙、嫖妓甚至擔任議員後還不務正業，上班時間跑去按摩，所作所為根本不適任做為一個民意代表，也因為陳致中的行為，選出這樣的議員，讓外地人笑話，覺得很羞愧所以決定挺身而出，擔任此次的罷免領銜人，為家鄉盡一份心力。

郭倫豪說，這2個月來，共收到近萬份的連署書，經過整理、查核，剔除不合格數並保留部分做為第二階連署使用，這次共送出3500份連署書，選委會也已經正式收件，將展開約20天的審查期，新生站也已經準備好進行第二階段的連署作業，待收到二階連署資料，將會馬上啟動相關連署工作。

郭倫豪說，中選會表示二階連署時間只有60天，所以必須要在60天內達到3萬份的連署書數量，未來需要更多市民一起努力讓連署順利達標，一起為前鎮小港的歷史寫下民主新頁。