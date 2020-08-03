立委許淑華碩論也爆抄襲 挨酸「省力女抄人」

促轉會前副研究員吳佩蓉踢爆高雄市長補選候選人李眉蓁碩士論文抄襲，昨晚又在臉書貼文指稱，立法委員許淑華在逢甲大學經管所碩專班的畢業論文，經初步比對也涉抄襲，酸她是「省力女抄人」；許未接電話，助理則稱「今無公開行程」。

許淑華昨南下高雄為李眉蓁輔選，吳佩蓉因此盯上許，並針對許在2009年在南投市長任內取得逢甲大學經營管理研究所在職專班碩士學位，論文題目「公部門結合地方文化創意產業發展之研究-以南投市為例」進行人工比對。

吳指出，她發現該論文緒論「壹、健全地方經濟發展創造具特色的地方文化創意產業」，從標題開始整整5大段（近2頁篇幅），全抄襲中央大學客家政治經濟與政策研究所黃中元的碩論「公民社會與地方文化產業發展之研究—以南投縣茶葉文化產業為例」第3至5頁，許的參考文獻也未載入。

另，碩論第4頁，台東縣「池上米」整段抄襲台東大學區域政策與發展研究所賴榮盛的碩論「WTO與稻米產業競爭力研究：以台東縣池上鄉池上米為例」第8頁，參考文獻同樣沒載入；第二節研究問題與目所列圖文則在玄奘大學公共事務管理系曾資程「新竹市世博台灣館產創園區委外經營之研究」碩論有出現類似的圖文。

吳佩蓉指出，查看近10頁，至少有2頁確定涉及抄襲，並質疑其他段落也不像出自許的手筆，而人工比對較難揪出抄襲的全貌，必須使用專門軟體比對，並藉由相關領域的專家學者詳細閱讀，呼籲校方、中選會、教育部等單位正視徹查。

此外，吳也質疑，許利用市長身分在市公所進行論文的問卷蒐集語調查訪問工作，「會談紀錄是許前市長自己寫的嗎？就算是，上班時間濫用職權，領公帑寫自己的碩論，妳好意思喔？」並狠酸許是「碩論寫得省力抄別人」的「省力女抄人」。

針對被捲入碩論抄襲風波，許淑華手機雖有通，但卻無人接聽，因此暫時法取得其回應；而許淑華的助理則表示，許立委今天沒有公開行程，他暫時也連絡不上，不太確定狀況為何。民進黨南投縣黨部執委曾琮愷則籲許，誠實面對，勿逃避。

民進黨南投縣黨部執委曾琮愷表示，許淑華不僅是現任立委，且有意參選南投縣長，就應該用最高標準審視，她的碩士論文被質疑，她是否應該面對外界質疑，出面說清楚講明白，而非一昧逃避？