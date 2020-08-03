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一講再講 侯友宜：不普篩造成第2波攻擊後果不堪設想
新北市長侯友宜昨呼籲入境者全面普篩，不過中央卻未如此打算，侯友宜今受訪指出，他已從3月講到現在8月，還不趕快做就會「為時已晚」，萬一境外移入造成第2波攻擊，這後果不堪設想。
侯友宜說，疫情稍微紓緩，大家紓困、振興經濟，報復性旅遊越來越多，卻更疏於防範，因此阻絕於境外更要嚴格落實，衛福部長陳時中指出比利時個案境外移入可能性很高，若居家檢疫沒有發現這漏洞，普篩就能萬無一失。
侯友宜指出，比利時個案到國內已經80幾天，才有辦法找到確診，這當中所接觸的人，都會讓大家擔心受怕，既然大家都擔心境外的移入有無症狀確診案例，就趕快做全面普篩。
侯友宜表示，國內要守住疫情，全面普篩絕於境外，絕對是重要關卡，最近幾個個案他非常擔憂，有多少國外無症狀確診入境時，沒有用普篩只做居家檢疫，希望中央把這聲音聽進去。
侯友宜指出，他一講再講、多次的講，看見國內疫情舒緩卻易收難放，他真的非常擔心，如果阻絕於境外再不做好，真的萬一境外移入造成第2波攻擊，這後果不堪設想。
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