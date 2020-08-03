18億變4億決標 藍：中油賤賣五輕設備疑有鬼 籲檢調查

國民黨立委林思銘與黨團總召林為洲今舉行記者會指出，中油五輕設備拆售標案，原有馬來西亞廠商以 18.39 億元得標，卻因提不出歲修報告，最終導致廢標；今年6月底卻以4.4億元賤價出售，質疑其中有鬼，呼籲中油立即停止簽約動作，並要求檢調介入偵辦。

林思銘日前指出，中油原先預定至印尼出售五輕設備，可收入數百億元，卻轉變為投資超過千億元，質疑民進黨政府推動新南向政策，卻有中間「買辦」介入。

林思銘今再指控，五輕2014年中停產，花費3億元擴大辦理歲修，並以氮氣封存，因花費過高，2018年初在遷廠印尼、印度碰壁後，中油同年9月公開招標，將拆除、設備出售合併處理。

林思銘指出，依據「中油公司五輕設備搬遷簡介」簡報顯示，五輕3座工場改以拆售合併處理，決標金額至少約在15億元至20億元間。第一次招標，馬來西亞廠商 KEJURUTERAAN ASAKINI SDN. BHD 以18.39億元得標。

林思銘表示，在支付履約保證金前，因銀行聯貸需求，廠商要求中油出具2014年歲修報告作為依據，中油以合約未載明為由，不願提供，廠商透過訴訟與工程會調解仍無法取得， 最後棄標，2500萬元押標金遭中油沒收。

不過，林思銘說，中油去年8月23日重新招標，在第十三次公開招標時，拆除費用突然由5億元降為1.5億元；最後在今年6月24日第十四次公開招標時，以4.4億元決標，質疑整個招標過程鬼影幢幢。

林為洲說，眼看馬上要急著簽約，如此賤賣國營事業資產，中油難道不用說明？國民黨團要正式提出告發，除請中油在清楚提供兩次鑑價報告說明前，終止簽約，並請檢調介入調查。