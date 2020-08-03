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18億變4億決標 藍：中油賤賣五輕設備疑有鬼 籲檢調查

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委林思銘與黨團總召林為洲舉行記者會指控中油賤賣五輕設備。圖／國民黨團提供
國民黨立委林思銘與黨團總召林為洲舉行記者會指控中油賤賣五輕設備。圖／國民黨團提供

國民黨立委林思銘與黨團總召林為洲今舉行記者會指出，中油五輕設備拆售標案，原有馬來西亞廠商以 18.39 億元得標，卻因提不出歲修報告，最終導致廢標；今年6月底卻以4.4億元賤價出售，質疑其中有鬼，呼籲中油立即停止簽約動作，並要求檢調介入偵辦。

林思銘日前指出，中油原先預定至印尼出售五輕設備，可收入數百億元，卻轉變為投資超過千億元，質疑民進黨政府推動新南向政策，卻有中間「買辦」介入。

林思銘今再指控，五輕2014年中停產，花費3億元擴大辦理歲修，並以氮氣封存，因花費過高，2018年初在遷廠印尼、印度碰壁後，中油同年9月公開招標，將拆除、設備出售合併處理。

林思銘指出，依據「中油公司五輕設備搬遷簡介」簡報顯示，五輕3座工場改以拆售合併處理，決標金額至少約在15億元至20億元間。第一次招標，馬來西亞廠商 KEJURUTERAAN ASAKINI SDN. BHD 以18.39億元得標。

林思銘表示，在支付履約保證金前，因銀行聯貸需求，廠商要求中油出具2014年歲修報告作為依據，中油以合約未載明為由，不願提供，廠商透過訴訟與工程會調解仍無法取得， 最後棄標，2500萬元押標金遭中油沒收。

不過，林思銘說，中油去年8月23日重新招標，在第十三次公開招標時，拆除費用突然由5億元降為1.5億元；最後在今年6月24日第十四次公開招標時，以4.4億元決標，質疑整個招標過程鬼影幢幢。

林為洲說，眼看馬上要急著簽約，如此賤賣國營事業資產，中油難道不用說明？國民黨團要正式提出告發，除請中油在清楚提供兩次鑑價報告說明前，終止簽約，並請檢調介入調查。

中油 林為洲

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