影／馬英九憶王曉波：人格高尚 是台灣保釣精神領袖

前總統馬英九今天到嘉義聖馬爾定醫院，探望友人媳婦產子，並恭賀陳姓友人當阿公，馬離開醫院前，也對台大前哲學系教授王曉波離世表達不捨，認為王曉波人格高尚，是保釣運動精神領袖。

馬英九說，和王曉波結交將近50年，王曉波是一位學問淵博、人格高尚，而且愛國、愛人傑出學者，王曉波往生讓人非常難過， 因為他對台灣有非常大的貢獻。

馬英九說，台灣保釣運動就是從王曉波開始，他是大家的精神領袖，王生病期間，每年都去看過他，王曉波過世讓許多朋友都非常難過，日前也已經過去弔唁過。