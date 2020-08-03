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影／馬英九憶王曉波：人格高尚 是台灣保釣精神領袖
前總統馬英九今天到嘉義聖馬爾定醫院，探望友人媳婦產子，並恭賀陳姓友人當阿公，馬離開醫院前，也對台大前哲學系教授王曉波離世表達不捨，認為王曉波人格高尚，是保釣運動精神領袖。
馬英九說，和王曉波結交將近50年，王曉波是一位學問淵博、人格高尚，而且愛國、愛人傑出學者，王曉波往生讓人非常難過， 因為他對台灣有非常大的貢獻。
馬英九說，台灣保釣運動就是從王曉波開始，他是大家的精神領袖，王生病期間，每年都去看過他，王曉波過世讓許多朋友都非常難過，日前也已經過去弔唁過。
馬英九今天到聖馬爾定醫院一下車，就向友人陳思亮道賀，隨即由聖馬爾定醫院院長陳美惠陪同、探望陳的媳婦，馬英九9年前到嘉義 long stay，陳曾接待他住宿，今天眾人相談甚歡，馬比原來預定離開時間又延了十多分鐘，直到11時許才離開。
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