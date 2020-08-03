孫大千：鄭文燦籲高標準處理蘇震清 自己愛將趙正宇呢

無黨籍立委趙正宇涉入SOGO經營權之爭收賄案，前立委孫大千在臉書指出，趙正宇一直是桃園市長鄭文燦的愛將，鄭文燦說要用高標準來處理立委蘇震清，卻刻意忽略趙正宇，究竟是忘記了，還是不敢想起來。

孫大千指出，熟悉桃園政壇的人都清楚，趙正宇一直是桃園市長鄭文燦的愛將，2016年的立委選舉，就是因為鄭文燦的強力挖角，趙正宇才會投向綠營的懷抱。

孫大千說，趙正宇為了藍綠通吃，雖然一直掛著無黨籍，但是早就加入民進黨立院黨團的運作，兩次立委選舉都是靠著蔡英文總統的拉抬和鄭文燦的力挺，才能夠順利當選。

孫大千說，鄭文燦說要用高標準來處理蘇震清，為什麼刻意忽略了自己的愛將趙正宇呢？究竟是忘記了，還是不敢想起來，蔡英文和鄭文燦難道不應該給桃園鄉親一個交代嗎？