讚揚李登輝民主轉型社會成本低 柯文哲拋二波寧靜革命
台灣民眾黨昨天召開黨員大會，黨主席柯文哲拋出「第二波寧靜革命」，柯文哲今天上午前往台北賓館弔唁日前逝世的前總統李登輝時說，李登輝在台灣民主轉型中，最大貢獻就是讓台灣付出的社會成本蠻低的。
柯文哲昨天在黨員大會中表示，台灣目前面臨藍綠惡鬥、派系分贓，有必要展開「第二波寧靜革命」，目標建立共融社會、實踐國家治理。柯文哲今天舉當年的韓國光州事件為例，韓國學生的示威遊行是丟汽油彈，但台灣雖然還是有示威，但相對來講，台灣的民主轉型成本最低，所以這就是「寧靜革命」，這也是李登輝在台灣民主轉型最成功的地方。
柯文哲說，所以他認為台灣未來的政治轉型，也應該維持這種戰略，就是逐漸、按部就班把它改掉，而不是在訴求群眾運動、革命。柯說，群眾運動、革命倒不是好的方法，所以才會提出第二波寧靜革命。
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