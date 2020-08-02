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台電曾給蘇嘉全女婿1600萬訂單 職福會：符合採購程序

聯合報 / 記者黃有容/台北即時報導
總統府秘書長蘇嘉全。圖／聯合報系資料照
總統府秘書長蘇嘉全。圖／聯合報系資料照

總統府秘書長蘇嘉全請辭後，又爆出台電曾向其女兒蘇㛄馠及女婿喬洛濱公司採購1600萬元的香氛蠟燭產品，作為禮品，引起外界討論。台電職福會2日晚間說明，購買禮品過程經過公開評選，符合程序、公平合理。

台電職福會2日晚間發出6點說明，首先強調，各項採購案均以洽詢低於市場價格為目標，以追求員工最大福利，經由公開、公正、公平的採購程序辦理，符合公共利益及採購效益精神；且為應當年度預算需儘量全數用於當年度的規定，職福會皆視福利金結存情形，妥適編列預算計畫及動支年度結餘。

台電職福會指出，2017年底該會年度預估還有結餘約三千萬元，因考量退休高峰期及福利金運用的公平、合理性等，提案經委員會議通過：同意致贈全體員工「香氛蠟燭禮盒」每人一組，預定於次年五一勞動節前發放。

購買這組香氛蠟燭禮盒，台電職福會表示有經過市場分析，並於2017年10月份以每組800元購買一批致贈聯合婚禮新人。當時也做了市場調查，該產品於誠品書店信義店、誠品林口三井店、新光百貨A11館、台北統一時代百貨等通路均有販售，市售價格約為1700元左右。

由於員工對禮盒反應良好，因此通過致贈全體員工做為年度禮品，台電職福會指出，本項採購是由職福會直接上網查詢資料後，避開中間商，直接與代理進口商琺鈉生活洽談議價，並以低於市價約3.5折、每組價格約585元，並含包裝、運費、稅金及電池的價格簽訂採購契約，合計總價約1585萬元。

台電職福會強調，各項採購商品，都透過網路查詢、員工介紹等各種管道取得優良產品及廠商，再經由層層比價、訪價、詢價、議價等程序，徵選出優質且最低折扣價格的商品，再提報至委員會經由全體委員公開、透明評選並通過後，交由福利會會務人員依採購程序，辦理與廠商議定合約及簽約事宜。

台電職福會指出，每年皆利用年節時期採購禮品致贈員工，也在五一勞動節、公司周年慶等特殊日子致贈員工禮品以回饋員工，近年來採購的禮品項目包括：山頂鳥運動休閒服、台糖禮盒、台鹽禮盒、登山背包、行李箱、公事包、行動電源等。因此，採購「香氛蠟燭禮盒」也僅是一般例行性採購項目之一。

台電

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