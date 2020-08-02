民眾黨員大會通過黨章修正 黨代表大會為最高權力機構

民眾黨今天舉行黨員大會，會中表決通過黨章修正，將黨內最高權力機構由黨員大會改為黨代表大會。投票票數為，同意票4668人，達出席人數5141人的2/3，黨主席柯文哲宣布，章程修訂案通過。

現行民眾黨黨章第3章明定，黨員大會每年召開一次，必要時得由黨主席召開臨時會，若黨員超過1000人，得召開黨員大會修改章程， 選舉黨員代表，召開黨員代表大會行使黨員大會職權。

今天處理的修訂草案則明定，黨員代表大會為黨最高權力機關，每年召開1次，必要時由黨主席召開臨時會；黨員代表包含「當然黨員代表」及「票選黨員代表」，任期為2年，且任一性別以不低於全數1/3為原則。

章程修訂案明定，當然黨員代表包含總統、副總統；立委、直轄市市長、直轄市議員；縣市長、縣市議員；縣轄市、鄉、鎮長；歷任黨主席；中央委員、中央評議委員；中央黨部秘書長。

至於票選黨員代表，章程修訂案明定，席次至少100席，候補20席，由具資格的黨員票選產生，「票選黨員代表」的席次應多於「當然黨員代表」席次。