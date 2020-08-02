CT值35低於國際？ 指揮中心：偏低恐漏放 偏高偽陽性

比利時工程師染新冠肺炎，感染源依舊撲朔迷離。昨指揮中心表示依據目前我國採核酸檢測，標準為CT值在35以下才會被判為陽性，與國外許多檢驗大廠採用的CT值38有落差，公衛專家也質疑此舉恐遺漏許多確診者。對此，指揮中心發言人莊人祥坦言，檢驗標準四、五月時確實調整過，但標準訂在哪很難下決定，放太低會漏掉真正的病人，升高就會出現太多假陽性個案。

案469比利時工程師於5月3日入境來台工作，7月29日想要出境返國，至醫院自費採檢，第一次驗出CT值34至35，為弱陽性，第二次檢驗CT值則為33而確診。六月底返日的女大生在入境日本時，則因CT值在37至38而被確診，當時指揮中心也強調，在台灣若低於35才會判為陽性。

但公衛專家陳秀熙則質疑，許多國際檢驗大廠採用的CT值標準為38，我國訂在35恐會漏掉不少確診者。

莊人祥則表示，針對這名比利時工程師已交代進行病毒培養，但有文獻指出，若CT值超過33則病毒難以培養，無傳染力。而我國目前是若CT值低於35為則為確診個案，但兩次檢驗都大於40才可出院，意即入院後不容易出院。

莊人祥坦言，因應當時有許多復陽的個案出現，約在四、五月間將確診的CT值標準調整至35，標準放在哪很難下決定，「就像量體重，幾公斤叫做胖，切點一直都有爭議」。

對於其他各國的CT標準，莊人祥則表示不清楚，從35至40都有，但標準放太低，會漏掉真正的病人，升高就會有假陽性的病人，「非常兩難」。

【中央社／台北2日電】

比利時男子感染源不明，確診條件之一的檢驗Ct值成為爭議，指揮中心發言人莊人祥今天表示，Ct值偏低恐漏放病人，偏高則會偽陽性，確實很兩難，目前採確診嚴謹、出院嚴格標準。

由於檢體僅含有少量的病毒核糖核酸（RNA），在進行聚合酶連鎖反應（PCR）檢驗時，會不斷複製放大到可以檢測到核酸的程度，複製愈多次，意謂著病毒RNA愈少，Ct值即為複製的次數。

中央流行疫情指揮中心昨天公布新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，為比利時籍20多歲男性（案469），5月初持工作簽證入境後都沒有症狀，直到7月29日出境前自費採檢才意外確診，感染源有待釐清。

比利時男子的核酸PCR檢驗為弱陽性，根據指揮中心說法，該個案第一次檢驗Ct值介於34至35間，在台灣35以下會判陽性，但模糊地帶會二次採檢確認，二採Ct值為33多，因此確診。

近期有專家質疑，許多國家都將Ct值標準訂在39、40，台灣卻是相對寬鬆的35，恐有漏放患者疑慮。莊人祥今天下午在記者會中表示，Ct值偏低可能漏放病人，但偏高同樣可能確診一堆偽陽性個案，在標準訂定上確實面臨兩難，實務上很難找出最準確的值。

莊人祥說，為了取得平衡，指揮中心對於確診、出院的Ct值有不同標準，初次確診一定要低於35，讓敏感性下降、特異性增加，但要二採陰性出院則須大於40，確保敏感性增加、特異性下降，目的在於嚴謹地抓出確診者，但不輕易放出院。

他比喻，Ct值就像量體重，很難有人確切訂出幾公斤才算胖，這個標準一直以來令各界爭議不斷，也是至今全球都無法解決的問題。