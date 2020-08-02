挺過滅黨危機！民眾黨黨員大會開成了

民眾黨發言人蔡峻維表示，日前中評會確認的黨員人數為8068人，但因由今天仍有之前聯繫不上，被排除在總黨員人數外的黨員來到現場報名，因此實際黨員人數仍在統計中，但評估總黨員數將不會破萬人，並不影響召開黨員大會的適法性。

台灣民眾黨逃過滅黨危機。民眾黨黨員大會今天登場，大會下午2時20公告，民眾黨員人數近萬人，開會需達5000人，統計至下午2時20分為止，實際到場2610人，委託書2531份，已足開會法定開會人數，順利完成「政黨法」兩年內要召開一次黨員大會的規定。

本次民眾黨黨員大會下午在桃園的國立體育大學體育館舉行，上午11時就陸續有黨員報到，除了自行到場或包車，多數黨員是搭乘機場捷運前往。中午12時過後，出現較明顯人潮，不僅機場捷運車廂內客滿，體育館外排隊待入場的黨員隊伍也越排越長。

民眾黨黨員原本估計約1.2萬人，要達6000人才能順利開會；但經過連日勘誤黨員資料，以及今天統計實際到場人數，大會下午2時20宣布，民眾黨員人數近萬人，若有5000人就確定足夠開會，實際到場2610人，委託書2531份，總人數5141人，已足開會法定人數並宣布開會。

民眾黨發言人蔡峻維表示，日前中評會確認的黨員人數為8068人，但因由今天仍有之前聯繫不上，被排除在總黨員人數外的黨員來到現場報名，因此實際黨員人數仍在統計中，但評估總黨員數將不會破萬人，並不影響召開黨員大會的適法性。