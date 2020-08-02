黨員大會開的成嗎？柯文哲：人應該不少 有信心

民眾黨今天舉行首次黨員大會，是否達到足夠開會人數受矚目。民眾黨主席柯文哲會前受訪時表示，看到車子陸續進來了，人應該還不少，對達到足夠人數有信心，今天的致詞也只準備一個版本，並無沒有成會的致詞版本。

柯文哲指出，今天召開黨員大會主要目的的是修改黨章，因為每次開會都要號召這麼多人出席有其困難；今天通過修改後，未來會選出黨代表，希望在年底前再開一次黨代表大會，選出中常會，讓民眾黨運作更上軌道。至於柯爸、柯媽、妻子陳佩琪是否出席，柯文哲回應，柯爸、柯媽會來，而陳佩琪應該還在家裡洗衣服。

談及近來火熱的立委集體涉貪案，柯文哲表示，這表示台灣政商勾結還是太嚴重，但民眾黨是較新型的政治價值，比較沒有這個問題。