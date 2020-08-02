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黨員大會開的成嗎？柯文哲：人應該不少 有信心

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。圖／民眾黨提供
民眾黨主席柯文哲。圖／民眾黨提供

民眾黨今天舉行首次黨員大會，是否達到足夠開會人數受矚目。民眾黨主席柯文哲會前受訪時表示，看到車子陸續進來了，人應該還不少，對達到足夠人數有信心，今天的致詞也只準備一個版本，並無沒有成會的致詞版本。

柯文哲指出，今天召開黨員大會主要目的的是修改黨章，因為每次開會都要號召這麼多人出席有其困難；今天通過修改後，未來會選出黨代表，希望在年底前再開一次黨代表大會，選出中常會，讓民眾黨運作更上軌道。至於柯爸、柯媽、妻子陳佩琪是否出席，柯文哲回應，柯爸、柯媽會來，而陳佩琪應該還在家裡洗衣服。

談及近來火熱的立委集體涉貪案，柯文哲表示，這表示台灣政商勾結還是太嚴重，但民眾黨是較新型的政治價值，比較沒有這個問題。

在黨員大會成會前，現場安排有暖場活動，民眾黨立委高虹安也上台高歌一曲，並表示，民眾黨大會就快開成了，請大家給自己一個掌聲鼓勵。

大約下午一時左右，民眾黨黨員大會場外湧現排隊等待入場人潮。圖／民眾黨提供
大約下午一時左右，民眾黨黨員大會場外湧現排隊等待入場人潮。圖／民眾黨提供

民眾黨 柯文哲 陳佩琪

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