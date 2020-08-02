當年228牽手護台灣 扁再爆與李登輝一段不為人知的過往

前總統李登輝辭世，生前曾與他「情同父子」的前總統陳水扁感慨良多，今天在臉書上回憶當年競選連任時，舉辦牽手護台灣活動，李前總統親自為他站台，但事實上當時團隊內部有不同聲音，有人反對李扁同框，但他認為「人家願意來感恩都來不及了」，最後才決定趕到現場，促成兩人牽手上台的歷史畫面。

據了解，陳水扁曾與李登輝情同父子，但在陳水扁2000年當選總統後，兩人漸行漸遠，2004年李扁同台，當時有不少人認為兩人政治訴求不同，不應同台，但最後一起上台仍發揮不少政治效應，陳水扁順利連，但之前兩人正式決裂，一直到李登輝96歲壽誕時，李扁兩人才再度同框，被認為是「世紀破冰」

陳水扁今天在臉書上表示「會選舉更要會做人」，指當年競選連任時，特別選在228當天舉辦「族群大團結 牽手護台灣」活動，超過200萬民眾站出來，大家手牽手，從台灣頭牽到台灣尾，牽出一條300多公里長的民主長城，是有史以來最大規模的組織戰與文宣戰，對連任成功有很大的幫助。