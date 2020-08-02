染疫比利時男是本土案例？陳時中改口：境外移入可能性高

我國昨天新增一例感染源待釐清的新冠肺炎病例，為在台工作的比利時籍男性，被質疑是本土案例。疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，該案例為「境外移入」的可能性比較高，但最後還是要看相關調查與檢驗結果，讓專家做比較正確的判斷。

陳時中今天早上前往台北賓館追思前總統李登輝，並在追思牆上留下「時代巨人逝去 無限追思」紙條。陳時中在追思後受訪時指出，疫情高高低低都一直在變化中，他提醒國人還是要記得戴口罩，這是非常重要的一道對抗病毒的社區防線，大家都要盡量把口罩戴好，尤其在室內。被問到他為何沒戴口罩，他回應，「是因為這裡社交距離都夠。」

對於有醫師認為比利時籍男性個案是本土感染案例？陳時中表示，最後還要專家判定，還在收集相關資料，但從昨天相關的疫調顯示，有可能是境外移入。

陳時中提到，他昨天記者會講，本土的可能性是比較高，但現在變成是境外移入的可能性比較高，最後還是要看相關調查的結果與檢驗的結果，讓專家做比較正確的判斷。

媒體追問，會不會擔心社區感染擴大；他說，「不會，社區感染一直都沒有擴大」，幾個可疑的、大家會擔心的案例，事實上從周邊的人來看，不管PCR的檢驗或抗體都沒有，所以在社區擴展的可能性是非常地小，但不要因為非常地小，大家就沒有把自己保護好，大家都要力行防疫新生活。

至於是否公布比利時籍男性詳細的足跡？陳時中說，不會公布地點，從最早就講過，「能夠掌握住相關接觸者的，不會公布他的足跡，除非發覺哪些地方完全沒有辦法掌握，當然就會公布。」