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民眾黨存亡戰 黨員大會今登場能否成會受關注

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲日前曾表示，擔心黨員大會人數太少開不成。圖／本報系資料照
台灣民眾黨主席柯文哲日前曾表示，擔心黨員大會人數太少開不成。圖／本報系資料照

台灣民眾黨黨員大會今天登場，外界近來關注是否達到二分之一黨員出席的開會門檻，下午就會有答案。若順利成會，會中將討論黨章修訂，將黨內最高權力機構從「黨員大會」改為「黨代表大會」。

台灣民眾黨昨晚在臉書為黨員大會作最後宣傳，幾位黨籍立委也貼出宣傳短片，呼籲黨員踴躍到場參加「一起努力、共同前行」。由於政黨法規定，政黨至少每兩年要召開一次黨員大會，應有黨員或黨員代表二分之一以上出席。據了解，經資料勘誤後，民眾黨現有黨員數估計落在近萬人，因此要達近5000人才能順利開會。

至於黨員出席資格，相關規定指出，本次大會無法出席之黨員，可委託其他黨員代為出席並針對章程修訂案行使投票表決之權利，出席黨員以受託代理1名未出席黨員為原則；換言之，今天下午親自出席人數至少要達2500人，才能確保順利成會。

按照表定流程，開放黨員進場後，首先安排進場活動及暖場表演，待到場人數達開會標準後，下午2時確認議程及議事規則；下午2時20分為黨主席柯文哲致詞時間；下午2時30分至3時30分是章程修訂案表決，隨後是參與高雄市長補選候選人吳益政造勢大會和黨員登記發言活動。

台灣民眾黨 柯文哲 投票

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