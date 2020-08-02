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怎上路？人權委員會揭牌 缺法又缺人

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北報導
國家人權委員會昨天揭牌，監察院長陳菊兼任首屆主委。記者林澔一／攝影
國家人權委員會昨天揭牌，監察院長陳菊兼任首屆主委。記者林澔一／攝影

國家人權委員會昨天揭牌，卻面臨缺人、缺法的「雙缺」困境，不僅立法院尚未三讀修正攸關法源的監察法，連行政院也尚未核定人權委員會所需員額。監察院陳菊昨天喊話，希望立法院盡速三讀修正監察法；監院日前也發出聲明表示，將先從現有人力組成任務編組應急。

監院五月十二日已將監察法修正草案函送立法院審議，關於國家人權委員會行使調查權的規定，草案第廿六條指出，人權委員會決議派查的案件，被調查人若為不具公務員身分的個人、私法人或私人團體，於期限內無正當理由拒絕調查、拒不到場，或拒不提出有關文件、資料或證物者，得經人權委員會審議後，處三萬元以上、卅萬元以下罰鍰。

條文也指出，若再通知仍拒絕調查，得按次處五萬元以上、五十萬元以下罰鍰。由於過去該條規定並無罰則，一位卸任監委質疑，新增罰則形同賦予人權委員會一項武器，但未來實務如何運作，仍值得留意。

監察法修正草案中賦予人權委員會「協商權」，第卅條之二明定，人權委員會處理陳情案件，必要時得依職權或基於相關當事人請求，協助進行協商和解。卸任監委表示，外國行之有年的協商權，所做出的結果並無強制手段，但現行的人權委員會委員身兼監委，手握糾正、彈劾大權，一旦協商未果，監委可能祭出彈劾、糾正，埋下濫權的質疑。

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