陳菊宣示監察院長是最後公職 國民黨團：印證被酬庸

監察院長陳菊今天就職，致詞時表示遺憾立院沒給他機會接受檢驗，強調監察院長是她最後公職。國民黨團總召林為洲表示，國民團不同意陳菊與所有監委上任合法性，下周將會就審查會與同意權行使程序聲請釋憲。

林為洲表示，這屆監察委員在立院行使同意權時，未完成人事審查會程序，變更審查程序投票又有委員不在場卻「被投票」，立院卻認定投票有效的重大瑕疵，同意權通過程序已違背民主原則。

黨團副書記長林奕華也批評，國民黨原就預期監察院長是陳菊成為五院院長後最終公職，陳菊今天證實，也印證監察院長一職就是酬庸，連同陳漠視個人被同意過程合法性爭議，說法與民進黨沆瀣一氣，如何期待她上任後能獨立行使職權。

林為洲也重申，既然朝野對於廢除考試院與監察院兩院有共識，立法院應盡速成立修憲委員會展開修憲程序，這樣也才能盡快展開廢除兩院的職權移撥工作。