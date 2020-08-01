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陳菊稱監察院長是最後公職 國民黨：把監院當養老院

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
陳菊在監察院長就職暨國家人權委員會揭牌典禮後記者會表示，自己有一定年紀了，擔任監察院長兼國家人權委員會主委是最後工作、最後公職。 記者林澔一／攝影
陳菊在監察院長就職暨國家人權委員會揭牌典禮後記者會表示，自己有一定年紀了，擔任監察院長兼國家人權委員會主委是最後工作、最後公職。 記者林澔一／攝影

監察院陳菊今天上任，質疑陳任職正當性的國民黨晚間發出新聞稿批評，史上「最綠、最爛、最酬庸」的監察院今日誕生，在陳上任監察院長的同時，象徵監察院已徹底成為打壓異己的東廠化機關，重創台灣民主政治根基。

國民黨表示，無法接受這次監察院院長與監委名單，也將針對這次提名的合法性與適任性聲請釋憲，窮盡一切力量也要維護台灣民主正常發展。

國民黨也質疑，陳菊今天就職記者會中強調，未來國家人權委員會將確保兒童人權；但事實是自肺炎疫情爆發以來，兩歲以上小明們在民進黨政府力阻下至今無法返台，而陳面對小明們無法返台與父母團聚卻始終默不吭聲，無視兒童人權。

國民黨表示，蔡英文總統提名陳菊任監察院長，引發社會輿論強烈質疑，然而民進黨「打著民主反民主，打著人權反人權」一意孤行，讓人事案強渡關山；陳菊聲稱一生追求民主，然而自己接任監察院長根本是藐視廣大民意、嘲弄民主。

國民黨指出，陳菊是民進黨創黨元老、派系大老，出任監察院長讓外界對監察院超出黨派客觀中立行使職權已完全不抱期待。對於陳菊允諾監察院會是她最後一個公家職務，國民黨則回嗆，不要把監察院當成養老院。

監察院 陳菊 國民黨

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