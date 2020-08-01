徐永明涉貪 邱顯智任代黨主席：強化反貪兩周內報告

前時代力量立委、時代力量黨主席徐永明涉嫌收賄，遭檢調約談，檢方並依貪汙罪嫌向法院聲請羈押禁見。時代力量今晚召開臨時決策會，決議即日起停止徐永明及副秘書長林鈺傑的職務，並推選時代力量立委邱顯智為代理黨主席。邱顯智晚間在臉書上表示，反省、革新、再出發，是時代力量的當前任務。

邱顯智說，他接受決策委員會的派任，接下代理黨主席。身為時代力量的創黨黨員，在這個最艱難的時刻，他會陪伴所有的支持者，展開「反省革新」的道路。

他表示，首先還是要跟時代力量的支持者，還有全體的台灣人民說，對不起，讓你們失望了。

邱顯智指出，清廉是最基本的要求，時代力量對於貪腐，過去、現在、未來，都會保持零容忍的態度。對於每一位黨、公職人員，這個標準不會改變。所以，他要感謝檢調機關的積極偵辦，讓時代力量還有反省革新的機會。

邱顯智說，去年八月，他因努力不夠，未能說服黨內形成一致的政治路線負責下台。此時此刻臨危受命，身為任務型的代理黨主席，眼前最重要的任務，是強化時代力量的反貪廉政機制。兩周內，時力會向社會大眾報告具體做法。

他並表示，本屆決策委員屢經更迭，僅餘11名決策委員。待「反省革新」相關事宜上軌道，他會在決策委員會提案，建請決策委員會總辭，儘速改選，以啟新局。

另外，他表示，此時此刻，臨危受命，他的任務是團結時代力量，渡過眼前的難關。請大家團結一致，切莫辜負了百萬選民的期待。

邱顯智強調，請所有關心時代力量、支持時代力量的朋友，繼續鞭策他們，在民主深化的道路，反省革新，重新再出發。