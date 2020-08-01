徐永明涉嫌收賄 黃國昌首表態：勿枉勿縱 支持停職決定

前時代力量立委、時代力量黨主席徐永明涉嫌收賄，遭檢調約談，檢方並依貪汙罪嫌向法院聲請羈押禁見。時代力量今召開臨時決策會，決議即日起停止徐永明及副秘書長林鈺傑的職務，並推選時代力量立委邱顯智為代理黨主席。對此，時代力量前主席黃國昌在案後首度發聲表示，支持決策委員會的決定。

針對徐永明涉嫌收賄，黃國昌直到今晚才在臉書上表態，他表示，廉能政治一向是時代力量的基本要求，反貪腐更是時代力量的核心價值。請檢調徹查到底，毋枉毋縱，給社會一個交待。

黃國昌說，他支持決策委員會今晚依既往黨內紀律程序的決定，也相信後續調查議處會依照相關規範與前例，秉公處理，以回應支持者對黨的期許與信心。

黃國昌強調，身為時代力量一份子，他會與黨內同仁陪伴所有支持者，共同面對這個艱難的時刻。