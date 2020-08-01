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徐永明涉賄遭聲押禁見 時代力量停權、邱顯智任代理黨主席

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
檢調偵辦SOGO經營權爭議和土地開發案，時代力量黨主席徐永明（中）遭聲請羈押禁見。 記者林伯東／攝影
檢調偵辦SOGO經營權爭議和土地開發案，時代力量黨主席徐永明（中）遭聲請羈押禁見。 記者林伯東／攝影

時代力量立委、時代力量黨主席徐永明涉嫌收賄，遭檢調約談，檢方並依貪汙罪嫌向法院聲請羈押禁見。時代力量今晚召開臨時決策會，決議即日起停止黨主席徐永明及副秘書長林鈺傑的職務，並推選時代力量立委邱顯智為代理黨主席。

徐永明疑涉收賄弊案，時力台北市議員黃郁芬於臉書要求先將徐永明停權，送交黨部紀律委員會議處。黃郁芬並再透過臉書，呼籲黨中央以最高標準針對徐永明涉貪一事進行調查，決策委員會應在徐永明主席停權後，決定代理黨主席。

時代力量晚間發出聲明表示，時代力量黨主席徐永明及副秘書長林鈺傑，於第九屆立委及助理期間的職務，因SOGO行賄案，被列為調查對象，經檢調約談後林鈺傑以10萬元交保，徐永明由北檢檢察官聲請羈押禁見，此刻正由台北地方法院審理中。

時代力量表示，決策委員會今晚間召開臨時決策會，決議即日起停止黨主席徐永明及副秘書長林鈺傑的職務，並推選邱顯智為代理黨主席，同時撤換原擔任紀律委員的副秘書長林鈺傑，並請林鈺傑到場說明。

時代力量表示，依黨內程序將全案送交紀律委員會，並依紀律規章處置，儘速展開調查處理。

時代力量 徐永明 收賄

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