蘇震清弊案纏身 支持者憂衝擊拚縣長之路

因案遭檢調索搜形象受創的3連任民進黨立委蘇震清，去年在黨內不分區立委出局後，上演和莊瑞雄互換戰場戲碼，選前50多天空降投入屏東縣第2選區選舉，因未獲政黨推薦引發爭議，對手又狂打誠美誠掏空案，最後靠蔡英文站台宣告「正綠」地位，不僅打贏個人政治生命保衛戰，也讓「蘇家」賣力保住的一脈政治香火得以延續，但弊案爭議選後依然纏身，支持者不僅擔心下屆縣長黨內初選會生變，政途恐也出現變數。

屏東縣立委3席變2席，蘇震清早在選區未定案前，從他對選區畫分的意見，就知道跳入第二選區參選，不在原規畫劇本內；蘇原認為會被中央黨部列入不分區，放手禮讓鍾佳濱參選，但媒體報導蘇涉入誠美材掏空案出現變數，當時身為叔叔的立法院長蘇嘉全曾替姪子抱不平，蘇嘉全妻子洪恆珠參選後才被蔡英文勸退，蘇最終未排入，傳言中的「莊下蘇上」互換最後成真，在輔選幹部一片錯愕中，蘇咬牙投入選戰。

蘇震清從縣議員轉換立委未嚐敗績，本屆立委選舉卻承受莫大的壓力和委屈；「屏東之亂」落幕後和莊瑞雄互換戰場，雖然中央黨部不同意政黨推薦，也未排入輔選行程，但為了大局，蘇震清吞了，還好有蔡英文站台送暖；那場輸不得的選戰，外有藍營對手營屢攻媒體報導的誠美材案，內有初選落敗的前立委鄭朝明不斷抨擊「屏東蘇家坐地分權、民進黨核心價值蕩然無存」，選戰中還得面對自家人的異樣眼光。

蘇震清立委一役，地方政壇人士用「政治生命保衛戰」形容，敗選不僅失去下屆縣長的門票，蘇嘉全家族一脈相承的政治香火也宣告中斷，當然奮力一博；蘇的主對手是國民黨屏東縣議長周典論女兒周佳琪，屏東有名的兩大政治家族「院長蘇家」和「議長周家」意外對壘，雙方互挖瘡疤、殺到見骨，蘇陣營最後讓綠營歸隊勝出，「蘇家」捏了把冷汗。

屏東縣政治版圖綠大於藍，民進黨籍縣長潘孟安2屆將任滿，黨內4位立委鍾佳濱、蘇震清、莊瑞雄及周春米都展現接棒的企圖心，又以鍾、蘇2人最早佈局；蘇震清倉促空降第2選區，在爭議中依舊能擊敗對手高票當選，展現雄厚基層實力，但日前先是遭國民黨團指控繞過外館，透過國營事業拜訪印尼高層，涉嫌圖謀私利，今天又涉收賄被檢方聲押，地方議論紛紛，支持者憂心隨著案情升高，政途恐出現變數。