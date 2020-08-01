快訊

染疫比利時工程師曾搭高鐵往返中部 高鐵三點回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市長補選藍若慘敗接黨主席？朱立倫：815前全力努力

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
高雄市長補選倒數兩周，國民黨高市長候選人李眉蓁能否守住得票三成的「江啟臣防線」，攸關主席江啟臣後續領導基礎。已動作頻頻的前主席朱立倫今受訪時談到市長補選後是否接手黨主席也說，現在只能說8月15日以前大家全力努力。記者周志豪／攝影
高雄市長補選倒數兩周，國民黨高市長候選人李眉蓁能否守住得票三成的「江啟臣防線」，攸關主席江啟臣後續領導基礎。已動作頻頻的前主席朱立倫今受訪時談到市長補選後是否接手黨主席也說，現在只能說8月15日以前大家全力努力。記者周志豪／攝影

高雄市長補選倒數兩周，國民黨高市長候選人李眉蓁能否守住得票三成的「江啟臣防線」，攸關主席江啟臣後續領導基礎。已動作頻頻的前主席朱立倫今受訪時談到市長補選後是否接手黨主席也說，現在只能說8月15日以前大家全力努力。

對於高市長補選若重大敗選江啟臣應請辭說法，朱立倫表示，前一段時間對議長補選也有這樣質疑，但就當作有危機意識，大家要更團結、更努力，不管是他、江啟臣或黨內每一位都能努力支持李眉蓁，不要讓任何危機成為事實。

朱立倫說，現階段國民黨唯一的一條路就是8月15日以前大家全力努力、加油，不要有任何的假設；8月16日之後黨內還是要團結，推動包括黨內改革、修憲議題等國民黨做為一個在野黨要努力的事，支持江啟臣帶大家一起做修憲改造。

朱立倫表示，昨天國民黨在高雄市議長補選勝出，希望團結的氣氛與勝選的努力成果接下來能轉為全力的支持李眉蓁，不管過去經過怎麼樣，希望8月15日都能把支持者催出來投票，讓李能夠順利當選，他下禮拜還會到高雄幫李加油。

只是對於布局參選黨主席議題，朱立倫坦言，最近接到很多朋友的邀請，昨天也去花蓮參加活動，也看了包含無黨籍立委傅崐萁等一些老朋友，聊一些家常、過去的一些老故事，總是希望能多跟朋友接觸。

至於高雄市前市長韓國瑜昨天也在花蓮，朱立倫說，事先不曉得韓行程，疫情期間，韓可能這幾天也在各地走走吧。

朱立倫 江啟臣 國民黨

延伸閱讀

影／高雄債難清！陳其邁：是國民黨欠的 不是民進黨

廢院不廢權瓦解五權體制？朱立倫：不必拘泥過去架構

李眉蓁邀當副市長 吳益政笑回「人帥才會被吃豆腐」

政見會結論 李眉蓁：若當選將邀吳益政當副市長

相關新聞

蘇震清弊案纏身 支持者憂衝擊拚縣長之路

因案遭檢調索搜形象受創的3連任民進黨立委蘇震清，去年在黨內不分區立委出局後，上演和莊瑞雄互換戰場戲碼，選前50多天空降投...

高市長補選藍若慘敗接黨主席？朱立倫：815前全力努力

高雄市長補選倒數兩周，國民黨高市長候選人李眉蓁能否守住得票三成的「江啟臣防線」，攸關主席江啟臣後續領導基礎。已動作頻頻的...

廢院不廢權瓦解五權體制？朱立倫：不必拘泥過去架構

國民黨內對廢考監議題產生歧見，黨中央與前主席朱立倫皆主張「廢院不廢權」，保留五權憲法精神，但降低組織運作層級，黨內擁護五...

從限縮、侵害轉變成促進、保障人權 蔡總統：持續努力

今天是原住民族日和國家人權委員會揭牌的日子。蔡英文總統上午接連出席這兩項活動，她透過臉書表示，回顧台灣民主化的歷程，國家...

掌國家人權委員會 陳菊：兒童人權是未來重點

身兼國家人權委員會主委的監察院長陳菊今天說，兒童人權、監獄人權、反酷刑等議題，將是未來國家人權委員會重點。她也宣布，除監...

陳菊：出任監察院長是最後公職

監察委員陳菊今天在交接典禮後記者會表示，自己有一定年紀了，擔任監察院長兼國家人權委員會主委是最後工作、最後公職；並表示，...

卸任監察院長 張博雅：第五屆監委成果斐然

張博雅今天卸下監察院長職務。她致詞表示，第五屆監委內任彈劾有170案，共計245人，糾正597案，函請行政機關改善150...

影／陳菊：沒能到立法院受檢驗覺得可惜

監察院長陳菊今天走馬上任接下新的職務，陳菊在記者會時表示，自己的一生都是透明體，面對不同政黨的反對意見，不能親自到立法院...

影／蔡金晏投議長票凸槌 李乾龍：處分其次團結為重

國民黨市議員曾麗燕昨天在議長補選以第一輪過半、拿下35票，為藍軍保住議長寶座。國民黨議員蔡金晏的選票有汙損，被認定是無效...

國家人權委員會揭牌 蔡總統盼做國家良心

國家人權委員會今天正式開始運作，上午由蔡英文總統、前後任監察院長陳菊、張博雅在監院大門口共同揭牌。蔡英文表示，這是台灣人...

副議長陸淑美退群組 王金平：會去探望與致謝

高雄市議會昨天完成議長補選，國民黨雖順利拿下議長寶座，但副議長陸淑美退出黨團群組，引發外界聯想國民黨黨內失和。立法院長前...

罷免王浩宇！總部誓師備戰二階連署 目標8萬份連署書　

罷免王浩宇運動持續延燒，罷王總部7月20日將第一階段提議書遞交中選會，正式進入罷免法定程序，在審核順利的情況下，預計8月...

熱門新聞

傳外籍工程師疑在台染疫 指揮中心八字回應

染疫比利時籍技工足跡曝光！酒吧、健身館等24處都入列

影／110天零本土恐破功 來台2個月歐洲工程師確診新冠肺炎

外籍工程師染疫前跑三縣市 隔離管理人數規模恐創新高

第二波疫情蠢動 我國再增6例境外移入下午2時說明

大解封後單日新高 我國增6例境外移入新冠肺炎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。