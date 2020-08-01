高市長補選藍若慘敗接黨主席？朱立倫：815前全力努力

高雄市長補選倒數兩周，國民黨高市長候選人李眉蓁能否守住得票三成的「江啟臣防線」，攸關主席江啟臣後續領導基礎。已動作頻頻的前主席朱立倫今受訪時談到市長補選後是否接手黨主席也說，現在只能說8月15日以前大家全力努力。

對於高市長補選若重大敗選江啟臣應請辭說法，朱立倫表示，前一段時間對議長補選也有這樣質疑，但就當作有危機意識，大家要更團結、更努力，不管是他、江啟臣或黨內每一位都能努力支持李眉蓁，不要讓任何危機成為事實。

朱立倫說，現階段國民黨唯一的一條路就是8月15日以前大家全力努力、加油，不要有任何的假設；8月16日之後黨內還是要團結，推動包括黨內改革、修憲議題等國民黨做為一個在野黨要努力的事，支持江啟臣帶大家一起做修憲改造。

朱立倫表示，昨天國民黨在高雄市議長補選勝出，希望團結的氣氛與勝選的努力成果接下來能轉為全力的支持李眉蓁，不管過去經過怎麼樣，希望8月15日都能把支持者催出來投票，讓李能夠順利當選，他下禮拜還會到高雄幫李加油。

只是對於布局參選黨主席議題，朱立倫坦言，最近接到很多朋友的邀請，昨天也去花蓮參加活動，也看了包含無黨籍立委傅崐萁等一些老朋友，聊一些家常、過去的一些老故事，總是希望能多跟朋友接觸。

至於高雄市前市長韓國瑜昨天也在花蓮，朱立倫說，事先不曉得韓行程，疫情期間，韓可能這幾天也在各地走走吧。