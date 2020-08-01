廢院不廢權瓦解五權體制？朱立倫：不必拘泥過去架構
國民黨內對廢考監議題產生歧見，黨中央與前主席朱立倫皆主張「廢院不廢權」，保留五權憲法精神，但降低組織運作層級，黨內擁護五權憲法派質疑，但仍遭質疑五權分立實質遭到瓦解。朱今受訪表示，不必拘泥於過去這樣子的架構。
朱立倫指出，五權的意思是要有獨立的監察權與考試權，只是要不要保留像現在一樣五個院級機關，這麼龐大、高層級的考、監兩院，講實在話，這樣是否有資源重複或浪費。
朱立倫表示，「廢院不廢權」後五權憲法的精神仍是不變，重要的是要讓政府能因此更有效能才是努力目標。至於此舉是否形同實質瓦解五權憲法，朱說:「不必拘泥於過去這樣子的架構」。
朱立倫說，就像國會與行政體系都曾經過大幅度改造，司法也應做一些整併，若用這樣的改造方式能讓政府更有效能，就不要因為過去所謂的五權憲法而一定要保留五個院，有獨立的監察權與獨立的考試權，就是當時國父訂立的基礎。
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