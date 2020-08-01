從限縮、侵害轉變成促進、保障人權 蔡總統：持續努力

今天是原住民族日和國家人權委員會揭牌的日子。蔡英文總統上午接連出席這兩項活動，她透過臉書表示，回顧台灣民主化的歷程，國家從限縮人權、甚至侵害人權，轉變成促進和保障人權。這條漫漫長路上有許多前輩們的付出，今後，我們也會持續努力下去。

蔡總統說，26年前的今天，在原運前輩長期倡議，以及前總統李登輝的回應下，「原住民」三個字終於寫進憲法增修條文。台灣原住民族對自己的稱呼，第一次受到國家尊重。

蔡總統表示，早上，她除了參加了原住民族正名的紀念活動，也和監察院長陳菊一起見證了監察院國家人權委員會的成立，這是台灣人權發展的里程碑。