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震撼！立委受賄案 北檢聲押禁見4現任立委1黨主席

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從限縮、侵害轉變成促進、保障人權 蔡總統：持續努力

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
蔡英文總統（左）今天到監察院為國家人權委員會揭牌，陳菊（右）接任監察院長與國家人權委員會主委。 記者林澔一／攝影
蔡英文總統（左）今天到監察院為國家人權委員會揭牌，陳菊（右）接任監察院長與國家人權委員會主委。 記者林澔一／攝影

今天是原住民族日和國家人權委員會揭牌的日子。蔡英文總統上午接連出席這兩項活動，她透過臉書表示，回顧台灣民主化的歷程，國家從限縮人權、甚至侵害人權，轉變成促進和保障人權。這條漫漫長路上有許多前輩們的付出，今後，我們也會持續努力下去。

蔡總統說，26年前的今天，在原運前輩長期倡議，以及前總統李登輝的回應下，「原住民」三個字終於寫進憲法增修條文。台灣原住民族對自己的稱呼，第一次受到國家尊重。

蔡總統表示，早上，她除了參加了原住民族正名的紀念活動，也和監察院長陳菊一起見證了監察院國家人權委員會的成立，這是台灣人權發展的里程碑。

蔡總統說，回顧台灣民主化的歷程，國家從限縮人權、甚至侵害人權，轉變成促進和保障人權。這條漫漫長路上有許多前輩們的付出，今後，我們也會持續努力下去。

蔡英文總統上午分別出席了原住民族日及國家人權委員會揭牌的活動，她透過臉書表示，回顧台灣民主化的歷程，國家從限縮人權、甚至侵害人權，轉變成促進和保障人權。這條漫漫長路上有許多前輩們的付出，今後，我們也會持續努力下去。圖／翻攝自總統臉書。
蔡英文總統上午分別出席了原住民族日及國家人權委員會揭牌的活動，她透過臉書表示，回顧台灣民主化的歷程，國家從限縮人權、甚至侵害人權，轉變成促進和保障人權。這條漫漫長路上有許多前輩們的付出，今後，我們也會持續努力下去。圖／翻攝自總統臉書。

人權 原住民 監察院 蔡英文

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