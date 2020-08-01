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影／蔡金晏投議長票凸槌 李乾龍：處分其次團結為重

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
國民黨曾麗燕（右）為黨保住高雄市議長寶座，副議長陸淑美（左）卻退出黨團LINE群組，反彈情緒浮上檯面。本報資料照片
國民黨曾麗燕（右）為黨保住高雄市議長寶座，副議長陸淑美（左）卻退出黨團LINE群組，反彈情緒浮上檯面。本報資料照片

國民黨市議員曾麗燕昨天在議長補選以第一輪過半、拿下35票，為藍軍保住議長寶座。國民黨議員蔡金晏的選票有汙損，被認定是無效票。蔡金晏說，做錯事的心情很懊惱，尊重黨的制度，願意接受黨的處分。國民黨秘書長李乾龍說，蔡金晏有解釋是無心之過，也願意接受黨的處分，但處分其次黨的團結更重要。

蔡金晏說，他的那張票原本是採認為有效的，但民進黨有意見，認為選票有汙損，變成無效票，他也感到懊惱，還好不影響議長投票結果。蔡金晏除向秘書長李乾龍致意，也有對新科議長曾麗燕說明「我這一票真的是要投給她」，曾也很大器回應說「沒關係」。

得知蔡金晏那張選票「凸槌」，當時在議場上監票的國民黨市議員邱于軒說「當下真的滿錯愕，也很緊張」，還好不影響投票結果。

昨天議長投票結束，李乾龍有走向議場，牽起曾麗燕、陸淑美的手，試圖讓情勢更圓滿，陸淑美略帶委屈地對李乾龍說「秘書長不太信任我」，也引發議論。李乾龍說，陸淑美說這句話時，他有告訴陸「我很平常心，沒有為誰、不為誰，我非常信任妳啊！」試圖化解尷尬氣氛。

李乾龍說，議長補選告一段落後，下一仗就是8月15日市長補選，昨天議長選後，有和曾麗燕碰面討論，要曾扛起輔選市長選舉重責，整合31位黨籍議員，別讓黨的力量分散。

曾麗燕、李乾龍與國民黨高雄市黨部主委莊啟旺等人今天上午在黨部開會，除討論市長補選，也對黨的內訌風暴做危機處理，被問到要如何化解黨內紛爭，曾麗燕僅說「我先去趕行程，其他再談」，沉重心情寫在臉上。

國民黨議員蔡金晏的選票有汙損，被認定是無效票。蔡金晏說，做錯事的心情很懊惱，尊重黨的制度，願意接受黨的處分。本報資料照片
國民黨議員蔡金晏的選票有汙損，被認定是無效票。蔡金晏說，做錯事的心情很懊惱，尊重黨的制度，願意接受黨的處分。本報資料照片
國民黨秘書長李乾龍說，蔡金晏有解釋是無心之過，也願意接受黨的處分，但處分其次黨的團結更重要。記者王慧瑛／攝影
國民黨秘書長李乾龍說，蔡金晏有解釋是無心之過，也願意接受黨的處分，但處分其次黨的團結更重要。記者王慧瑛／攝影

李乾龍 國民黨 投票

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