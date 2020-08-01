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國家人權委員會揭牌 蔡總統盼做國家良心

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導

國家人權委員會今天正式開始運作，上午由蔡英文總統、前後任監察院長陳菊、張博雅在監院大門口共同揭牌。蔡英文表示，這是台灣人權保障的里程碑，也向新任監委們表達三個祝福與期許，並期望國家人權委員會獨立公正有效行使職權，做國家良心。

蔡總統表示，回顧台灣民主歷程，國家曾扮演侵害人權角色，經長時間努力，才逐漸轉變為保障、促進人權，逐步建立國家人權報告審查機制，如今終於設立符合聯合國巴黎原則的獨立人權機構。

蔡總統說，這一路走來要歸功許多人共同付出，因此要代表政府向長期堅持理念的民主前輩致意，也要謝謝民間夥伴、學者專家的倡議與推動，以及立法院的參與。

蔡總統指出，因為有這麼多人共同努力，讓台灣又往「人權立國」的理想靠近了一點，因此能接軌國際人權體系，將我國對民主、自由及人權的重視，分享給國際社會。

蔡總統表示，國家人權委員會將肩負許多任務，包括調查人權侵害事件、研究和檢討人權政策、提出各類人權報告、倡導人權理念及推動國內外合作等。而這些任務共通的精神，就是在監察院「監督」的傳統上，進一步達到「人權促進與保障」的層次，讓國家的人權機制更成熟，社會的人權觀念更深化。

蔡總統說，對新上任的人權委員有3個祝福與期許，第一，期許各位委員，都能延續長期的人權關懷，獨立、公正、有效的行使職權，做國家的「良心」；第二，除了個別委員的關懷，她也期許大家能集體努力，完善國家人權委員會的各項工作處理機制；第三，她也要期許國家人權委員會，帶著台灣的人權經驗，持續接軌國際，互相交流學習，讓台灣因為對人權的重視，可以對國際社會帶來獨特的貢獻。

蔡總統表示，雖然立法院即將成立修憲委員會，展開修憲討論，但不論未來國家體制如何轉型，保障及促進人權、接軌國際人權標準，都會是政府不變的目標。

人權 修憲 立法院

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