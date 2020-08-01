罷免王浩宇！總部誓師備戰二階連署 目標8萬份連署書　

罷免王浩宇運動持續延燒，罷王總部7月20日將第一階段提議書遞交中選會，正式進入罷免法定程序，在審核順利的情況下，預計8月中旬中選會將會回覆申請結果。罷王總部也於今天早上舉辦「倒宇天光 邁入二階」罷王軍誓師大會，宣布開始二階罷免行動及招募志工，目標8萬份連署書。

對此王浩宇回應，尊重罷免行動，但活動上有志工扯網紅鍾明軒媽媽是因他而跳下龍潭大池輕生，「根本沒有這件事」，呼籲罷免團體不應該造謠及不實指控。

力挺罷王的桃園市中壢區信義里長邱仁德指出，總部於7月20日送出3748份連署書給選會，高於第一階段門檻的3150份，若中選會要求要補件，隨時可送上7千份連署書。在短短一個月中，只有三個連署點的狀況下收了1萬2千份連署書，對於下禮拜或下下禮拜(8月中旬)中選會第一階的結果，「樂觀看待」。

邱仁德也表示，未來第二階段連署將會有6到10個固定連署點，及15到20個機動連署點，在不干擾交通、生活的狀況下，於廟口、賣場、市場附近做積極的連署活動。邱仁德說，第一階段如達標，第二階段的門檻為3萬1514份即可過關，但總部目標放在8萬份，一次達到最後投票階段的門檻。

今天現場共來了200位民眾共襄盛舉，罷王總部也製作符咒貼紙、「霸王」青茶等義賣商品募款，也在牆上掛滿KUSO電影海報，打造成復古感十足的「罷王戲院」。

罷王發起人唐平榮說，會選擇在8月1日舉辦，除了要在第二階段連屬啟動前，向社會大眾宣傳「倒宇天光」將邁入下一個階段，另外台語諧音「罷伊」，希望能向外界展現「罷王」的決心。