副議長陸淑美退群組 王金平：會去探望與致謝

高雄市議會昨天完成議長補選，國民黨雖順利拿下議長寶座，但副議長陸淑美退出黨團群組，引發外界聯想國民黨黨內失和。立法院長前院長王金平表示，陸淑美輔選過程盡心盡力，沒有她的努力無法達成圓滿結果，有關選後一些風波「無所謂，沒什麼問題」。

高市議會昨天上午完成改選，下午卻傳出副議長陸淑美無預警退出黨團手機群組。對於白派子弟兵這種舉動，立法院長前院長王金平語氣輕鬆說，那無所謂，沒什麼問題。

王金平說，若無副議長運作程序委員會無法達成昨天的結果，陸淑美盡心盡力，用心協助曾麗燕排除困難，把很多困難點直接向黨部說明，有些人誤以為陸在抱怨，其實沒有，從頭到尾都在幫助曾，今早原本要來吃早餐，後來因腳傷沒有來，會找時間到服務處去探望，感謝陸讓議長補選圓滿達成。

針對即將到來的高雄市長補選，王金平說，國民黨李眉蓁的聲量已與民進黨陳其邁平分秋色，陳的正面聲量大一點、李的負面大一點，但慢慢會去平衡，還有14天時間，希望這是一場公平、合理與合乎民主運作的選舉，明早會有30幾位立法委員到高雄討論輔選事宜，若見面會提供施政藍圖與構想給李眉蓁。

王金平，希望高雄市民了解，不要讓一黨獨大，國民黨若再丟掉高雄市長職位，對未來政局的平衡發展是阻礙，韓市長時代雖然只有一年多，但三位副市長充分授權盡情發揮，道路坑洞修補、清水溝等施政都有成效，請大家支持李眉蓁。