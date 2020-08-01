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副議長陸淑美退群組 王金平：會去探望與致謝

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
立法院長前院長王金平若準備施政藍圖與構想要給高市長補選的候選人李眉蓁。記者徐白櫻／攝影
立法院長前院長王金平若準備施政藍圖與構想要給高市長補選的候選人李眉蓁。記者徐白櫻／攝影

高雄市議會昨天完成議長補選，國民黨雖順利拿下議長寶座，但副議長陸淑美退出黨團群組，引發外界聯想國民黨黨內失和。立法院長前院長王金平表示，陸淑美輔選過程盡心盡力，沒有她的努力無法達成圓滿結果，有關選後一些風波「無所謂，沒什麼問題」。

高市議會昨天上午完成改選，下午卻傳出副議長陸淑美無預警退出黨團手機群組。對於白派子弟兵這種舉動，立法院長前院長王金平語氣輕鬆說，那無所謂，沒什麼問題。

王金平說，若無副議長運作程序委員會無法達成昨天的結果，陸淑美盡心盡力，用心協助曾麗燕排除困難，把很多困難點直接向黨部說明，有些人誤以為陸在抱怨，其實沒有，從頭到尾都在幫助曾，今早原本要來吃早餐，後來因腳傷沒有來，會找時間到服務處去探望，感謝陸讓議長補選圓滿達成。

針對即將到來的高雄市長補選，王金平說，國民黨李眉蓁的聲量已與民進黨陳其邁平分秋色，陳的正面聲量大一點、李的負面大一點，但慢慢會去平衡，還有14天時間，希望這是一場公平、合理與合乎民主運作的選舉，明早會有30幾位立法委員到高雄討論輔選事宜，若見面會提供施政藍圖與構想給李眉蓁。

王金平，希望高雄市民了解，不要讓一黨獨大，國民黨若再丟掉高雄市長職位，對未來政局的平衡發展是阻礙，韓市長時代雖然只有一年多，但三位副市長充分授權盡情發揮，道路坑洞修補、清水溝等施政都有成效，請大家支持李眉蓁。

王金平 高雄市 國民黨 李眉蓁

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