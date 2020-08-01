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又一人退出高市議會國民黨團群組 這次是中常委黃紹庭

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
國民黨高雄市議員黃紹庭（右）聲明退出高市議會國民黨團的Line群組。左：高雄市新任議長曾麗燕。圖／翻攝黃紹庭臉書
國民黨高雄市議員黃紹庭（右）聲明退出高市議會國民黨團的Line群組。左：高雄市新任議長曾麗燕。圖／翻攝黃紹庭臉書

高雄市國民黨內部的風暴果然不止！高雄市議員、國民黨中常委黃紹昨天退出議會黨團Line群組，今天他在臉書發聲明強調，一方面要好好地沉澱心情並靜下心來認真思考能為國民黨作些什麼，另一方面也希望喚起黨內同志們一同拋開成見，同心協力向前，以再次找回藍營在港都的榮光。

黃紹庭臉書的退出黨團群組聲明如下：

「國民黨經歷過年初總統及立委選舉挫敗、高雄市面臨罷韓案、許議長不幸墜樓身亡等事件。這段期間，不論是市長輔選或議長補選，紹庭身為從政黨員皆全力支持黨提名的候選人，並即時傳達、反映地方基層諸多真實心聲和意見。

現在，議長補選終於告一段落，國民黨順利保住議長寶座，本該是黨內團結整合並一掃陰霾露出曙光的時刻，唯有團結的國民黨才能迎接未來多項更為嚴峻的挑戰，國民黨絕對禁不起再有任何紛擾或不團結，否則將愧對基層選民對我們的支持。

基於呼籲黨內團結 ，幾經深思後，紹庭決定暫時退出黨團群組，一方面好好地沉澱心情並靜下心來認真思考能為國民黨作些什麼，另一方面也希望喚起黨內同志們一同拋開成見，同心協力向前，以再次找回藍營在港都的榮光。

最後，紹庭誠懇地企盼黨中央及市黨部高層們能帶領高雄黨籍議員們及市長候選人李眉蓁同志繼續團結、努力進前，並謙卑地聆聽社會大眾對於國民黨各種殷切期盼的聲音。謝謝大家」

到目前為止， 高雄市議員退出黨團Line群組的有議員陳麗娜、吳利成、副議長陸淑美和今天的黃绍庭。

國民黨 高雄市 中常委

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