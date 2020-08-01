任人權委員會主委 陳菊：回到從政初衷 盡人生最後責任

監察院長陳菊今天正式就任第六屆監察院長、國家人權委員會主委。陳菊致詞時表示，在參與台灣民主發展50年後的今天，能擔任國家人權委員會的主任委員，覺得回到從政的初衷，盡人生最後的責任，會和大家一起努力，讓台灣沒成為沒有恐懼、壓迫，更加公平的社會。

陳菊首先提及，自己和甫卸任的監察院長張博雅是「兩代交情」，早在黨外運動時期，就認識張博雅母親、台灣女性從政先驅許世賢，許也是台灣人民非常景仰的民主前輩，因此在歷史發展的偶然下，今天從張博雅手中接下監察院長，深感責任重大。

陳菊指出，近來外界對監院有不同的意見，都虛心接受，因為台灣已是民主多元的社會，有更多包容對話是自己所期待的。陳菊說，如何跟上時代腳步、強化跟社會溝通對話是監察院未來要面對的課題，未來會以最認真的態度，確保每一位監委更獨立超然行使其職責，並能更透明辦理案件，落實保護人權，監督政府施政之責。

對於國家人權委員會，陳菊表示，未來要建立典章規範以完善國家人權委員會職權，目的在促進國家對基本自由的普遍尊重、遵行。陳菊說，監院提出的監察法修正草案目前仍在立院待審議，未來會和立院加強溝通，希望在下一個會期就能完成三讀。

陳菊說，樂於見到不同政黨對監院未來走向趨向一致觀點，期盼有朝一日在取得社會共識前提下，通過立院決議，再完成公投複決；屆時監院如何換軌，國家人權委員會怎麼延續，都是重大歷史責任。

陳菊表示，憲政制度、機關可以改革，但對人權的保護不會中斷，將與所有同仁共同承擔努力，讓台灣成為一個公平公義，堅定自由民主，且重視人權價值的國家；也期待讓每一位生長在此的台灣人民都能幸福、自信、有尊嚴。