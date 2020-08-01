監交監察院長上任 賴清德：陳菊必不辜負人民所望

接連揭發促轉會「東廠事件」、「李眉蓁論文門」的吳佩蓉，雖然去年立委選戰失利，但看盡藍、綠、白的不可信任，更覺得揭弊是監督政黨與政策的重要力量。她預告「還有很多民代的論文等著比對，藍綠都不放過」，未來最想做的是建立揭弊人才庫，成為台灣一股不容忽視的監督力量。

2020-07-31 19:03