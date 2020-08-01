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監交監察院長上任 賴清德：陳菊必不辜負人民所望
第六屆監察委員今天上任，上午在監察院進行院長交接儀式，由副總統賴清德擔任監交人，將監察院印信從前院長張博雅交到陳菊手上。賴清德表示，陳菊即便在美麗島大審面對可能死刑的威脅，仍大聲疾呼民主自由，令人確實感受到陳菊心中民主的天堂，不怕被當權者釘在高壓的十字架上；如今其再次扛起監察院長、國家人權委員會主委重任，必不辜負人民所望。
賴清德表示，此行代表蔡英文總統感謝張博雅與第五屆委員過去6年所作貢獻，綜觀第五屆監委除積極發揮監察院職責，監督政壇、糾彈不法整度，也深獲國際監察組織肯定。
賴清德表示，新任的第六屆監委學經歷皆豐富，勉勵新任監委持續站在人民立場監督政府，讓人權得到進一步保障。賴說，「國家進步、深化民主自由一直都是人民的高度期盼，我們大家一起努力」。
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