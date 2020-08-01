高雄黨內風暴 李乾龍：陸淑美情緒發洩 黨團總召照機制

國民黨在高雄市議長補選勝選，議會國民黨團推出的曾麗燕拿下議長，但昨天副議長陸淑美退出黨團的Line群組，國民黨內似仍潛藏不合的變數，可能衝擊市長補選候選人李眉蓁的選情。國民黨祕書長李乾龍上午表示，黨內團結沒有問題，陸淑美是發洩一下情緒，黨中央已要求曾麗燕擔起輔選李眉蓁重任，同時對各選區的國民黨籍議員下動員令全面輔選。

對於黨團總召，李乾龍說，黨團總召推舉有黨團的機制，就按黨團的機制走。

陸淑美與曾麗燕在議長補選這一局，自黨內推出人選開始即有「溝通不良」的問題，陸淑美曾在受訪時說，確定曾麗燕代表國民黨角逐補選的議長之後，她曾對曾麗燕表示，她這一票一定投給曾，但請曾一定要全力去爭取同黨議員和無黨籍議員支持，然而，據她了解解，曾麗燕似未全力去跟這些議員溝通協調。曾麗燕和力挺曾麗燕的國民黨團總召曾俊傑則強調都有去拜託。

陸淑美昨天退出黨團Line群組，李乾龍今天表示，是退出群組，沒有退出黨團，給陸淑美渲洩一下情緒的時間，陸淑美內心難免有點不平衡；但是，議長輔選這一局的變化，陸淑美自己也有需要檢討的空間，她是不是太大意了。

陸淑美昨天受訪時提到，曾麗燕方面說過議長補選之後，會全力輔選李眉蓁，希望曾議長方面說到做到。

李乾龍表示，昨天已到曾麗燕家中拜訪，要曾擔起輔選李眉蓁的責任，已賦予曾重任。

對於黨團總召，李乾龍說，好像是一年改選一次，就按黨團的制度去解決。

「我們一定團結！」李乾龍表示對接下來市長補選這一局的黨內團結有信心。