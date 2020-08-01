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高市國民黨團茶壺內風暴 曾俊傑辭黨團總召
高雄市國民黨團茶壺內的風暴愈演愈烈，黨團總召曾俊傑今天上午聲明辭去總召，並為議長補選之事國民黨團給外界分裂的印象道歉。
曾俊傑的聲明內容如下：
1:針對議長補選，議會國民黨團給予外界分裂的印象，本人深感抱歉。
2:團結是這次高雄市議會議長補選，國民黨勝選的唯一途徑，這也是黨團成員一致的目標。
3:整合黨團同志齊心一致，本人身為黨團總召更是責無旁貸，榮辱不計，只求完成任務。
4:但因整合過程，或有對黨團先進及同志未盡周全之處，俊傑在此深感抱歉，為顧全大局而有疏漏之處也深表遺憾。
5:成功不必在我！俊傑為了議長補選階段性任務已經達成，過程中所有風風雨雨本人也一肩承擔，並在此聲明辭去黨團總召職務，只希望黨團先進及同志團結一致，同心攜手創造共贏的局面。
在此深深鞠躬 謝謝大家!
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